COMMERZBANK - Aktie explodiert!

Commerzbank AG - WKN: CBK100 - ISIN: DE000CBK1001 - Kurs: 8,860 € (XETRA)

Mit extrem viel Power ist aktuell die Commerzbank-Aktie unterwegs. Die Kurse können zum frühen Nachmittag fast 8 % zulegen. Dank dieser Gewinne liegt nun der alte Widerstandsbereich bei 8,375 EUR weit hinter der Aktie und man nähert sich dem Jahreshoch im Bereich von 9,50 EUR an. Aus rein charttechnischer Sicht könnte damit der Startschuss für eine neue Kaufwelle gefallen sein. Trifft dies zu, wären mittelfristig sogar Gewinne in Richtung 13,50 EUR möglich. Es dort würde man auf die nächste große Widerstandszone treffen.

Bei einem Kursanstieg wie dem heutigen liegt der Verdacht nahe, dass eine News vorliegt und für kurzfristige Kaufpanik sorgt. In einer ersten, schnellen Recherche konnte jedoch keine außergewöhnliche Nachricht gefunden werden. Es gab ein paar positive Analystenkommentare, beispielsweise von der Citi. Diese News taugt als Begründung aber nicht wirklich, genauso wenig wie das Statement der japanischen Notenbank heute Nacht, so zumindest meine Meinung. Trotzdem möchte ich einen entsprechenden Trigger nicht ausschließen. Vielleicht wird sich dieser in den nächsten Tagen klarer herauskristallisieren und bis dahin schieben wir den heutigen Kurssprung auf einen Mix aus charttechnischer Reaktion und „Insiderwissen“.

Fazit: Nach wirklich langen Tauziehen könnte in der Commerzbank-Aktie ein neuer Aufwärtstrend starten. Die Basis dafür ist vorhanden, genauso wie das Potenzial in Richtung 13,50 EUR. Im Idealfall kommt der Kurs dabei noch nicht einmal ansatzweise auf oder gar unter 8,15 EUR zurück.

Tägliche Trading-und Investmentideen von unseren Börsen-Experten. Themen-und Strategiedepots, Austausch zum Marktgeschehen in einer starken Community.

Jetzt abonnieren!

Commerzbank AG

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)