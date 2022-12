ServisFirst Bancshares hebt die Dividende an

Die Finanzholding ServisFirst Bancshares, Inc. (ISIN: US81768T1088, NASDAQ: SFBS) zahlt eine Quartalsdividende in Höhe von 0,28 US-Dollar an ihre Investoren, wie am Montag berichtet wurde. Die Auszahlung erfolgt am 6. Januar 2023 (Record day: 3. Januar 2023). Im Vergleich zum Vorquartal (0,23 US-Dollar) wird die Dividende damit um 22 Prozent erhöht.

Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,12 US-Dollar ausgeschüttet. Das entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 66,49 US-Dollar (Stand: 19. Dezember 2022) einer aktuellen Dividendenrendite von 1,38 Prozent.

ServisFirst Bancshares wurde 2005 in Birmingham, Alabama, gegründet und ist eine Holding-Gesellschaft der ServisFirst Bank. Filialen gibt es in Bundesstaaten wie Alabama, Florida, Tennessee, Georgia oder auch in South Carolina. Im dritten Quartal (30. September) des Fiskaljahres 2022 erwirtschaftete das Unternehmen einen Nettogewinn von 64,03 Mio. US-Dollar nach 52,5 Mio. US-Dollar im Vorjahr, wie am 17. Oktober 2022 berichtet wurde.

Seit Jahresanfang 2022 liegt die Aktie an der Wall Street auf der aktuellen Kursbasis mit 21,72 Prozent im Minus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 3,51 Mrd. US-Dollar (Stand: 19. Dezember 2022).

