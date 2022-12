Erste Biontech-Impfdosen aus Deutschland nach China verschickt

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Die ersten Coronavirus-Impfdosen von Biontech aus Deutschland sind nach China verschickt worden.

Die Regierung in Peking habe die Bundesregierung zudem darüber unterrichtet, dass mit den Biontech-Dosen in China lebende deutsche Staatsbürger geimpft oder geboostert werden könnten, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Mittwoch in Berlin. Es ist die erste Freigabe dieser Art für einen westlichen Coronavirus-Impfstoff. Derzeit leben rund 20.000 Deutsche in China. Die Erlaubnis der chinesischen Behörden bezieht sich nur auf Deutsche.

Hebestreit sagte, die Bundesregierung strebe an, den Kreis zu erweitern. Die Lieferung von Impfdosen des Mainzer Biotechnologieunternehmens nach China werde nunmehr kontinuierlich verfolgt. Die Regierung in Peking hat parallel dazu nach den jüngsten Protesten ihren Null-Covid-Kurs aufgegeben und die mitunter strengen Auflagen aufgehoben. Seitdem sind die Infektionszahlen explodiert. Unabhängige Daten dazu liegen allerdings bislang nicht vor. Westliche Experten sind aber besorgt über die Entwicklung, da die Impfquote in China mit seinen rund 1,4 Milliarden Menschen relativ niedrig ist.

