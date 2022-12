Dax startet im Plus - Notenbanken-Schock verdaut

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Die Dax-Anleger haben den Schock nach den Zinsentscheiden der weltgrößten Notenbanken hinter sich gelassen.

Der deutsche Leitindex eröffnete am Donnerstag 0,2 Prozent höher bei 14.119 Punkten. "Die geldpolitischen Hiobsbotschaften der vergangenen Tage sind verarbeitet, nun kann die um Weihnachten rum turnusmäßig anberaumte positive Stimmung an der Börse Einzug halten", sagte Jochen Stanzl, Analyst beim Online-Broker CMC Markets. "Eine Jahresendrally ist noch nicht ganz vom Tisch."

Bei den Einzelwerten war Rheinmetall 2,2 Prozent im Plus. Der Hersteller der defekten Puma-Schützenpanzer der Bundeswehr will die Fahrzeuge in den nächsten zwei bis drei Wochen instand setzen. Es würden unter anderem im Werk Unterlüß die Panzer untersucht, teilte der Konzern am Mittwochabend mit.

