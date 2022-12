FUCHS PETROLUB - Konsolidierungsdreieck als Startrampe für weitere Rallyphase

Fuchs Petrolub SE - WKN: A3E5D6 - ISIN: DE000A3E5D64 - Kurs: 33,820 € (XETRA)

Die Aktie von Fuchs Petrolub konnte nach einem Doppelboden bei 24,20 EUR ab Ende September zunächst Boden gutmachen und mit dem Ausbruch über das Zwischenhoch bei 29,70 EUR ein starkes Kaufsignal aktivieren. Die damit abgeschlossene, bullische Trendwende wurde von den Käufern zu einem massiven Aufwärtsimpuls ausgeweitet, der in der Spitze die mittelfristige Abwärtstrendlinie und den Widerstand bei 34,48 EUR erreichte. Seither tendiert der Wert auf hohem Niveau seitwärts und bildet ein bullisches Konsolidierungsdreieck aus.

Diese Trendfortsetzungsformation könnte schon mit einem Anstieg über 34,80 EUR nach oben aufgelöst werden und in der Folge eine weitere Kaufwelle starten, die direkt über das Hoch bei 35,36 EUR in Richtung des starken Widerstands bei 37,04 EUR führen. An dieser Stelle könnte man über Gewinnmitnahmen nachdenken. Ein Ausbruch bis 38,40 EUR wäre im Anschluss an eine mehrtägige Korrekturphase möglich.

Sollte die Aktie die bullische Steilvorlage dagegen nicht nutzen und sogar unter 32,62 bis 32,94 EUR fallen, müsste man sich auf eine Korrektur bis 31,00 und darunter ggf. bis 29,70 EUR einstellen, ehe sich der Aufwärtstrend in den kommenden Monaten fortsetzen sollte.

Fuchs Petrolub Chartanalyse (Tageschart)

Tägliche Tradinganregungen, Austausch mit unseren Börsen-Experten, Aktien-Screener und stock3PLUS inclusive: Jetzt das Powerpaket PROmax abonnieren!

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)