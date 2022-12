IRW-News: DRONE DELIVERY CANADA CORP: Drone Delivery Canada bei den Droning Awards 2022 als bester Drohnenlieferdienst ausgezeichnet

IRW-PRESS: DRONE DELIVERY CANADA CORP: Drone Delivery Canada bei den Droning Awards 2022 als bester Drohnenlieferdienst ausgezeichnet

TORONTO, ONTARIO - 22. Dezember 2022 - Drone Delivery Canada Corp. (TSXV: FLT; OTC QX: TAKOF; Frankfurt: A2AMGZ oder ABB.F) (das Unternehmen oder DDC) hat die Ehre, bekannt zu geben, dass seine Drohnenlogistiklösung bei den jährlichen Droning Awards von The Droning Company zum besten Drohnenlieferdienst gekürt wurde. Die Gewinner wurden in einem Video bekannt gegeben und stellen die Unternehmen, Produkte und Piloten dar, die im Jahr 2022 an der Spitze der Branche standen.

The Droning Company - die zentrale Anlaufstelle für Drohnenpiloten - ist eine Online-Community, die sich dafür einsetzt, Drohnenenthusiasten über Neuigkeiten, Produkte und Updates in der Branche auf dem Laufenden zu halten. The Droning Company wurde zur führenden Ressource weltweit für die Drohnen-Community ernannt. Um diese Community zu ehren und zu feiern, hat The Droning Company die Droning Awards ins Leben gerufen, um herausragende Drohneninnovationen im Jahr 2022 anzuerkennen und zu feiern und Drohnenpiloten und -enthusiasten die Möglichkeit zu geben, in einer Reihe von Kategorien abzustimmen.

Das Drohnenlogistiksystem von DDC ist eine schlüsselfertige Komplettlösung, die als Managed Service angeboten wird und die eigens entwickelte Software, Hardware (Drohnen und unterstützende Infrastruktur) sowie alle professionellen Dienstleistungen zur Unterstützung und zum Betrieb dieser Lösung umfasst.

Wir bedanken uns bei The Droning Company für diese Anerkennung und gratulieren allen Gewinnern des Jahres 2022, so Steve Magirias, CEO von Drone Delivery Canada. Wir fühlen uns geehrt, als führender Anbieter von Drohnenlieferdiensten anerkannt zu werden und bemühen uns weiterhin darum, unsere Führungsposition als Drohnenlieferunternehmen aufrechtzuerhalten. Das gesamte DDC-Team ist bestrebt, die beste Drohnenlogistiklösung zu entwickeln, um den Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden.

Über Drone Delivery Canada Corp.

Drone Delivery Canada Corp. ist ein gemäß ISO 9001 zertifiziertes, preisgekröntes Drohnentechnologieunternehmen, das sich auf die Planung, Entwicklung und Umsetzung seiner auf dem Einsatz von Drohnen basierenden Logistik-Software-Plattform konzentriert. Die Plattform des Unternehmens soll als Software-as-a-Service (SaaS)-Modell für Regierungs- und Unternehmensorganisationen weltweit angeboten werden.

Drone Delivery Canada Corp. ist ein börsennotiertes Unternehmen, dessen Aktien an der kanadischen TSXVenture Exchange unter dem Börsensymbol FLT, im OTCQX-Markt in den Vereinigten Staaten unter dem Börsensymbol TAKOF und in Deutschland an der Frankfurter Börse unter dem Börsensymbol A2AMGZ oder ABB.F gehandelt werden.

Mehr erfahren können Sie unter www.DroneDeliveryCanada.com oder auf den Social-Media-Konten von DDC:

https://www.linkedin.com/company/drone-delivery-canada

https://www.youtube.com/dronedeliverycanada

https://www.facebook.com/dronedeliverycanada

https://www.instagram.com/dronedeliverycanada

https://twitter.com/DroneDeliveryCa

Für weitere Informationen:

Investor Relations: Herr Bill Mitoulas, Telefon: (416) 479-9547, Email: billm@dronedeliverycanada.com;

Mediensprecher: Herr Steve Magirias, Chief Executive Officer, Telefon: (647) 476-2662, steve.magirias@dronedeliverycanada.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemeldung können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die mit einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Solche Aussagen beziehen sich häufig auf die erwartete zukünftige geschäftliche und finanzielle Leistung, die Finanzlage und andere Angelegenheiten und enthalten oft Wörter oder Ausdrücke wie erwarten, könnten, können, glauben, prognostizieren, schätzen, Ziel, anzielen, werden und andere vergleichbare Begriffe und Variationen oder Verneinungen dieser Worte und Ausdrücke. Diese zukunftsgerichteten Informationen unterliegen zahlreichen Risiken und Unsicherheiten, von denen einige nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen. Dazu zählen unter anderem auch der Einfluss der allgemeinen Wirtschaftslage, die Branchensituation, die Akzeptanz auf dem Markt und die Abhängigkeit von behördlichen Genehmigungen (sowohl in Kanada als auch auf internationaler Ebene). Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die Annahmen, die zur Erstellung solcher Informationen herangezogen werden, möglicherweise ungenau sind, auch wenn sie zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen erachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten daher nicht als zuverlässig. Sofern dies nicht von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert wird, sind die Parteien nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=68697

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=68697&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA26210W6053

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.