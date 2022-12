Micron unter Druck | Tesla senkt erneut Preise | AMC und CarMax brechen ein

Direkt zum Video auf YouTube

► Zur Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc



Am Lenkrad der Wall Street sitzt aktuell kein Fahrer. Die sitzen alle schon unter dem Weihnachtsbaum. Das Handelsvolumen ist dünn, mit einem richtungslosen umherschwingen des Marktes. Die Debatte, ob wir nun eine Weihnachts-Rallye sehen werde oder nicht, wird hier an der Wall Street nur noch in den Medien geführt. Trotz der gemeldeten Einsparungen, inklusive des Abbaus von 10% der Belegschaft, tendieren die Aktien von Micron wegen der sehr schwachen Aussichten schwächer. Mit einem Kurseinbruch von rund 13% starten die Aktien von CarMax in den Tag. Der Autohändler meldet einen erheblichen Einbruch der Umsätze und Gewinne, was in Folge die Aktien des gesamten Autosektors belastet. Dass die Nachfrage abkühlt, zeigen auch die erneuten Preissenkungen bei Tesla. Die Sonderangebote für das Model 3 und Model Y werden von $3750 auf $7500 ausgeweitet. So viel Lärm Musk im Zusammenhang mit Twitter macht, ist das wahre Problem vor allem die insgesamt abkühlende Nachfrage. Amazon leidet unter negativen Kommentaren des Brokerhauses Needham. Die Ertragsziele für 2023 werden dort um 15% reduziert und die Analystin beklagt, dass die hohen Betriebskosten des Giganten. Mit rund 1 Millionen Mitarbeitern werden im Fiskaljahr 2022 nur ein operativer Ertrag von 11 Mrd. generiert, und das bei rund $510 Mrd. Umsatz. Amazon solle das Geschäftsmodell überdenken, zieht die Analystin Bilanz.



00:00 - Intro

00:24 - Der gestrige Handelstag

01:13 - Interview Hedgefonds-Manager

02:14 - AMC Entertainment | CarMax

03:44 - Automobilbranche: Nachfrage kühlt ab (u.a. Tesla)

06:20 - Micron unter Druck

10:50 - PC-, Smartphone- und Cloud-Sektor

14:00 - BMO | Barclays | Hotelbereich

17:18 - Keine einheitlichen Trends für 2023

19:16 - China: Öffnungen schreiten voran | Biontech

21:25 - Alibaba | FTX

22:20 - TikTok & Oracle | Under Armour

23:28 - Ausblick

24:25 - Amazon | Meta Platforms

28:15 - In eigener Sache



► Instagram: https://www.instagram.com/kochwallstreet/



► Podcast: https://apple.co/3ehK4mP



► Website: https://www.markuskoch.de/



► Impressum: https://www.markuskoch.de/impressum



*Werbung

#finanzmarkt #openingbell