SFC ENERGY - Verleiht die SDAX-Aufnahme neuen Schub?

SFC Energy AG - WKN: 756857 - ISIN: DE0007568578 - Kurs: 23,450 € (XETRA)

Über die Aktie des Brennstoffzellenspezialisten SFC Energy berichtete ich in diesem Jahr mehrfach, zuletzt Mitte November nach der Präsentation von guten Quartalszahlen. Erfreulich: Endlich geht es bei der Profitabilität voran. Als Krönung für ein gutes Jahr folgt nun sogar die SDAX-Aufnahme.

Denn wie die Deutsche Börse gestern am späten Abend mitteilte, wird Uniper den SDAX verlassen müssen. Grund ist, dass im Zuge der Verstaatlichung des Konzerns der Streubesitz der Uniper-Aktie unter die wichtige 10 %-Schwelle gefallen ist. Nach den Indexregeln erfüllt sie damit nicht mehr die Basiskriterien für einen Verbleib. Und SFC Energy wird nachrücken. Die Umstellung soll am 27. Dezember erfolgen.

Wie sind die weiteren Aussichten? Analysten gehen in diesem Jahr von einer deutlichen Ergebnisverbesserung auf 0,17 EUR je Aktie aus. 2023 und 2024 soll der Gewinn um 35 % bzw. 165 % auf dann 0,61 EUR je Aktie zulegen. Die KGVs belaufen sich demnach auf 102 und 38, die KUVs liegen bei 3,3 und 2,2. Ein Schnäppchen ist der Titel damit sicher nicht. Ich würde ihn aber zumindest solider einschätzen als so viele andere Brennstoffzellentitel am Markt.

Diese Marke deckelt noch

Aus charttechnischer Sicht haben die Bullen mit dem Anstieg über den Abwärtstrend seit dem Jahr 2021 ein erstes mittelfristiges Kaufsignal ausgesendet. Nun geht es darum, den überschrittenen Trend als Unterstützung zu halten. Zusammen mit dem EMA50 Woche und einer Horizontalen ergibt sich um 22,35 EUR eine solide Dreifachunterstützung. Auf der Oberseite deckelt wiederum die Marke von 24,95 EUR. Steigt der Wert auch darüber an, könnte er wieder Kurse um 30,10 EUR ansteuern.

Fazit: SFC Energy scheint auf einem guten Weg. Um die Bewertung zu rechtfertigen, sind aber weiter deutliche Verbesserungen bei der Profitablität notwendig. Auch ist der Free Cashflow bislang negativ. Aus charttechnischer Sicht hinterlässt die Aktie einen guten Eindruck.

Jahr 2022e* 2023e* 2024e* Umsatz in Mio. EUR 85,08 118,69 178,66 Ergebnis je Aktie in EUR 0,17 0,23 0,61 Gewinnwachstum 35,29 % 165,22 % KGV 138 102 38 KUV 4,6 3,3 2,2 PEG 2,9 0,2 *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

SFC Energy-Aktie (Wochenchart)

Ich trade seit einiger Zeit nur mehr über stock3 Terminal. Denn dort analysiere ich auch meine Basiswerte. Der Handel ist kinderleicht. Über stock3 Terminal mit dem Broker verbinden, Session TAN vergeben und loslegen! Ohne Mehrkosten und mit einer spürbaren Zeitersparnis! Alle Infos zum Handel über stock3 und stock3 Terminal erfahren Sie hier.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)