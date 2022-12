TESLA - Aktie bleibt mittelfristig angeschlagen

Tesla Inc. - WKN: A1CX3T - ISIN: US88160R1014 - Kurs: 137,570 $ (Nasdaq)

Es vergeht kaum ein Tag, an dem Elon Musk nicht in den Schlagzeilen steht. Dabei ging es in den letzten Wochen vermehrt um Twitter, was jedoch auch auf Tesla abstrahlte. So musste der einst reichste Mann der Welt immer wieder Anteile von Tesla verkaufen, um die Umstrukturierung in Twitter finanzieren zu können. Zuletzt kamen aber auch Absatzsorgen beim Autobauer selbst auf, was den Aktienkurs zusätzlich unter Druck setzte. Ausgehend von ihrem Allzeithoch hat die Aktie bereits mehr als 65 % an Wert verloren und ob man es glaubt oder nicht, im längerfristigen Kontext steht diese trotzdem noch gut da, wie der folgende Chart zeigt:

Inwieweit die noch vorhandenen langfristigen Gewinne Anleger und Trader trösten können, wage ich nicht zu prognostizieren. Auch in dieser Woche sah man diese jedoch weiter dahinschmelzen. Erst gestern markierte die Aktie ein neues Tief. In diesem bärischen Umfeld macht jedoch das zuletzt zunehmende Volumen ein wenig Hoffnung. Eine zumindest temporäre Stabilisierung wäre jetzt möglich. Aber selbst wenn die Aktie in Richtung 165-170 USD durchstartet, wäre dies lediglich ein Pullback an die letzten Ausbruchsniveaus. Der Trend wäre dann immer noch bärisch und mit Blick auf die nächsten Wochen sind Abgaben auf 110 USD und tiefer möglich.

Fazit: Trotz kurzfristiger Stabilisierungschancen bleibt das Chartbild der Tesla-Aktie angeschlagen. Es ist davon auszugehen, dass diese ihr Tief noch nicht erreicht hat. Vor diesem Hintergrund bleibt die Aktie mittelfristig ein „Sell“.

