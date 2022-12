Trading-Chance Iberdrola: Hier könnte sich Range-Trading lohnen

Werbung

Die Aktie des spanischen Energieversorgers Iberdrola bewegt sich seit anderthalb Jahren in einer breiten Handelsspanne, die sich in den letzten sechs Monaten noch einmal verkleinert hat. Aus fundamentaler Sicht spricht einiges dafür, dass diese Range vorerst Bestand hat. Eine interessante Basis für Range-Trading. Und da wäre jetzt die Short-Seite aufgerufen.

Iberdrola zeichnete sich in den vergangenen Jahren durch langsames, aber unter geringen Schwankungen stetiges Wachstum bei Umsatz und Gewinn aus. Daran ändert auch die derzeitige, schwierigere Energieversorgungslage bislang nichts. Damit ist momentan aber auch nicht mit Überraschungen zu rechnen, die imstande wären, die Aktie deutlicher aus der derzeitigen Handelsspanne nach oben hinaus zu tragen, zumal sie jetzt mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von gut 16 am oberen Ende der Bewertungsspanne der vergangenen zehn Jahre angelangt ist.

Die Aktie tut sich am oberen Ende der Range schwer – eine gute Basis für einen Short-Trade

Iberdrola ist jetzt an einer Widerstandszone angekommen, an der sie im Frühjahr 2021 und in diesem Jahr im Mai und August nach unten gedreht hatte. Man sollte zwar einen Sicherheitspuffer einkalkulieren, denn Anfang 2021 hatte es der Kurs ein einziges Mal höher geschafft und bei 11,90 Euro das bisherige Rekordhoch ausgebildet. Aber die Chance, dass hier erneut Gewinnmitnahmen einsetzen und ein Short-Trade damit aussichtsreich wäre, steht gut. Zumal man im Chart sieht, dass die Aktie sich unterhalb dieser Widerstandszone 11,17/11,25 Euro seit vier Wochen schwertut, weiter voranzukommen.

Damit wäre ein „Range-Trade“, der darauf setzt, dass eine Aktie in einer Handelsspanne bei Erreichen einer Begrenzung die jeweils andere ansteuern wird, lukrativ, auch, weil dieses stete Auf und Ab zwischen den beiden Range-Grenzen dazu geführt hat, dass Iberdrola dazwischen keine nennenswerten Wendemarken ausgebildet hat, die den Weg nach unten aufhalten würden.

Range-Trading: Am oberen Ende der Handelsspanne auf Short setzen

Wir stellen für diesen Short-Trade auf Iberdrola ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten Société Générale vor. Dieses Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 14,571 Euro, woraus sich ein Hebel von knapp 3 errechnet. Den Stop Loss platzieren wir bei 12,05 Euro in der Aktie, das entspräche im Zertifikat einem Kurs von ca. 2,52 Euro. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf Iberdrola lautet SD9TRR.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 11,17 Euro, 11,25 Euro, 11,90 Euro

Unterstützungen: 9,09 Euro, 8,25 Euro

Knock-Out Zertifikat Short auf Iberdrola

Basiswert Iberdrola WKN SD9TRR ISIN DE000SD9TRR3 Basispreis 14,571 Euro K.O.-Schwelle 14,571 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent Société Générale Hebel 2,96 Stop Loss Zertifikat 2,52 Euro

