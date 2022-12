2 Aktien für Investitionen in die Nachhaltigkeit

Das Thema Nachhaltigkeit ist in aller Munde. Sowohl Unternehmen als auch ganze Länder investieren viel Geld in den Ausbau nachhaltiger Infrastrukturen. Es ist absehbar, dass in den kommenden Jahren Milliarden von US-Dollar und Euro in den Ausbau einer weltweiten, nachhaltigen Infrastruktur fließen werden.

Es handelt sich dabei um eine Energiewende, die Jahrzehnte dauern wird. Megatrends dieser Größenordnung treten üblicherweise nur einmal pro Generation auf. Hier sind zwei Aktien, um selbst in die Nachhaltigkeit zu investieren und von diesem langfristigen Megatrend zu profitieren.

Mit diesen 2 Aktien investiert man in die Nachhaltigkeit

Die Unternehmen Clearway Energy (WKN: A2N5TZ) und NextEra Energy (WKN: A1CZ4H) sind beide im Bereich der erneuerbaren Energien tätig. Dieser Geschäftszweig wird voraussichtlich langfristig besonders von der laufenden Energiewende profitieren.

Clearway Energy

Clearway Energy ist einer der größten Erzeuger erneuerbarer Energien in den USA. Außerdem betreibt das Unternehmen ein Portfolio hocheffizienter Erdgaskraftwerke. Somit ist die Aktie ein klarer Kandidat, um in eine von Nachhaltigkeit geprägte Zukunft zu investieren.

Die Anlagen von Clearway Energy erwirtschaften einen vorhersehbaren Cashflow, der durch langfristige Stromabnahmeverträge mit Versorgungsunternehmen und Firmenkunden gesichert ist. Durch den stetigen Geldeingang kann Clearway Energy sich bei weiteren zahlreichen Wachstumsinitiativen engagieren.

Während man als Aktionär dieses Wachstum begleitet, erfreut man sich gegenwärtig an einer Dividendenrendite in Höhe von 4,90 % (Stand: 21.12.2022, maßgeblich für alle Berechnungen). Umso besser, dass auch das Dividendenwachstum in den nächsten Jahren laut Management zunehmend in Fahrt kommen soll.

NextEra Energy

Bei NextEra Energy ist der Name Programm. Denn das Unternehmen besitzt ein schnell wachsendes Portfolio im Bereich der sauberen Energieinfrastruktur. Darunter befinden sich beispielsweise Wind- und Solarkraftwerke sowie Erdgaspipelines. Also arbeitet NextEra Energy wortwörtlich auf die „nächste Ära“ im Energiesektor hin.

Ähnlich wie bei Clearway Energy sichert sich NextEra Energy durch seine Anlagen planbare Einnahmen. Mithilfe dieses Cashflows ist es dem Unternehmen möglich, in weitere Entwicklungsprojekte zu investieren. Darüber hinaus zahlt NextEra Energy auch eine Dividende an seine Aktionäre aus. Diese beläuft sich im Moment auf circa 2 %.

Aktien und Nachhaltigkeit: Das geht!

Als Investor hat man nicht nur die Möglichkeit, mit Aktien in die Nachhaltigkeit zu investieren. Nein, man sollte sich sogar ernsthafte Gedanken dazu machen. Denn die Energiewende ist tatsächlich ein Megatrend, der uns die nächsten Jahrzehnte begleiten wird.

Sowohl Clearway Energy als auch NextEra Energy verfügen über große und wachsende Portfolios an erneuerbaren Energien. Das wird diesen Unternehmen stetig wachsende Cashflows bescheren, mit denen sie ihre Investitionen in die Zukunft und ihre Dividenden weiter erhöhen können.

Diese Kombination aus Einkommen und Wachstum dürfte es diesen beiden Unternehmen ermöglichen, in den kommenden Jahren ansehnliche Renditen für Aktionäre zu erwirtschaften, was sie zu spannenden Aktien aus dem Bereich der erneuerbaren Energien macht.

