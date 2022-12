DELIVERY HERO setzt zum Jahresendspurt an!

Delivery Hero SE - WKN: A2E4K4 - ISIN: DE000A2E4K43 - Kurs: 45,390 € (XETRA)

Über mangelnde Herausforderungen können sich Anleger in der Delivery-Hero-Aktie derzeit nicht beschweren. Verantwortlich dafür ist der Kursverfall zum Beginn des Jahres mit dem Tief bei 23,88 EUR Mitte Mai. Der bis dahin laufende Abwärtstrend sorgte für genug Widerstände, um den Bullen jetzt das Leben schwer zu machen. Mittelfristig ist in diesem Zusammenhang vor allen Dingen der Preisbereich bei 52,30-57,16 EUR zu nennen.

Auf diesen Preisbereich könnte die Aktie jetzt zulaufen. In der aktuellen Woche attackierten die Bullen den Widerstandsbereich bei 44,27 EUR und können diesen verteidigen. Idealerweise setzt sich die Kaufwelle nun in Richtung des oben genannten Widerstandsbereichs fort, während man auf der anderen Seite nicht mehr nachhaltig unter ca. 42,50 EUR zurückfällt. In diesem Fall dürfte sich das Augenmerk auf den nächsten Unterstützungsbereich bei 40-38,50 EUR richten.

Fazit: Kurzfristig ist die Delivery-Hero-Aktie interessant. Oberhalb von 42,50 EUR wäre die Aktie ein spekulativer Kauf mit Zielen in Richtung 52,30 EUR. Einfach wird dieses Unterfangen aber nicht. Wie gut, dass Stock3 Ihnen die Möglichkeit gibt, aus unseren Analysen heraus schnell reagieren und handeln zu können. Vielleicht sind Ihnen die Buy- und Sell-Buttons in unseren Analysen schon aufgefallen. Probieren Sie es einmal aus.

