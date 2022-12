EEII AG / Schlagwort(e): Sonstiges

EEII AG: Wechsel im Aktionariat



23.12.2022 / 18:10 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Ad-hoc Mitteilung gemäss Art. 53 KR : Wechsel im Aktionariat Zug, 23. Dezember 2022 EEII AG meldet eine Veränderung in der Aktionärsstruktur Per 22. Dezember 2022 haben Gehold SA, Zug («Gehold»), die Hauptaktionärin von EEII AG und SEBRINA HOLDING SUISSE SA, Genf («Sebrina») eine Vereinbarung über den Verkauf der gesamten Beteiligung von Gehold an der EEII AG (92.41% des Gesamtkapitals und der Stimmrechte) unterzeichnet. Sebrina ist eine in Genf domizilierte Holdinggesellschaft mit mehreren Beteiligungen. Der Vollzug der Transaktion wird bis spätestens am 31. Januar 2023 erfolgen. Marcus H. Bühler, CEO der EEII: « Wir sind erfreut, dass sich Sebrina als neuer Ankerinvestor einbringt und damit unseren Fokus mehr in die Schweiz verlagert. Mit ihrer Expertise und ihrem bestehenden Netzwerk, vor allem im lokalen Kraftstoffmarkt, freuen wir uns darauf, EEII als Investmentgesellschaft neu zu positionieren. Dies eröffnet interessierten Investoren die Möglichkeit, sich an einem Wirtschaftszweig zu beteiligen, der vielversprechende Möglichkeiten bietet.» Alexandre Uldry, Verwaltungsratspräsident der Sebrina: «Wir freuen uns über die Chance, die Mehrheit der Anteile an EEII zu erwerben. Wir werden daran arbeiten, das Unternehmen weiterzuentwickeln und das Geschäftsvolumen auszuweiten.» Weitere Informationen: Für EEII: Marcus H. Bühler, CEO (Tel: +41-44-552 43 43). Für SEBRINA HOLDING SUISSE SA: Marc Comina, Comina Luvisotto SA (Tel: +41-21-311-55-51) EEII ist an der Schweizer Börse kotiert (SIX) (Bloomberg: EEII SW Equity).

Ende der Adhoc-Mitteilung