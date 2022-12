MICRON - Aktie nach Zahlen unter Druck

Micron Technology Inc. - WKN: 869020 - ISIN: US5951121038 - Kurs: 49,430 $ (Nasdaq)

Micron gab am Mittwoch nachbörslich Zahlen bekannt. Diese fielen unter den Erwartungen aus. Das Unternehmen verzeichnete einen Verlust von 0,04 USD. Analysten hatten mit einem Verlust von 0,01 USD gerechnet. Auch der Umsatz lag mit 4,09 Mrd. USD 0,06 Mrd. USD unter den Erwartungen. Außerdem gab der Konzern bekannt, dass man 10 % der 48.000 Stellen streichen wolle und die Investitionen massiv senken werde. Die Aktie reagierte darauf in einem schwachen Umfeld mit einem Minus von 3,44 %.

Das Unternehmen hatte in den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres noch Gewinne erzielt (2,02 USD, 2,36 USD und 1,36 USD) und rutschte in diesem Quartal in die Verlustzone. Analysten rechnen aktuell damit, dass die Verluste zunächst noch größer werden. Für das nächste Jahr liegt die aktuelle Durchschnittsschätzung bei einem Verlust von 1,84 USD. Erst 2024 soll die Rückkehr in die Gewinnzone erfolgen. Aber auch dann würde man nach aktuellen Schätzungen (2,15 USD) noch meilenweit unter dem Rekordgewinn aus dem Jahr 2018 in Höhe von 12,27 USD je Aktie bleiben.

Die Aktie hat in der Rally seit November 2008 sehr stark performt und kletterte von einem Tief bei 1,59 USD an das alte Allzeithoch aus dem Jahr 2000 bei 97,50 USD. An diesem Hoch bildete der Wert trotz eines zwischenzeitlichen Anstiegs auf das aktuelle Allzeithoch bei 98,45 USD ein Doppeltop aus. Das rechnerische Ziel aus diesem Top liegt bei 43,80 USD.

Bisher fiel die Aktie auf ein Tief bei 48,45 USD und erholte sich danach an den wichtigen Widerstandsbereich um 64,66-65,67 USD. Gestern fiel sie auf das Jahrestief zurück.

Abwärtsbewegung noch nicht zu Ende

Das Tief bei 48,45 USD kann zwar temporär Halt geben, wird aber vermutlich nicht das finale Tief sein. In den nächsten Tagen könnte die Aktie darunter abfallen und danach bis zum Ziel aus dem Doppeltopp bei 43,80 USD weiter fallen. Damit würde die Aktie knapp unter den Aufwärtstrend seit November 2008 fallen, der aktuell bei 44,80 USD liegt. Ein signifikanter Bruch ergäbe sich damit aber nicht automatisch. Sollte es aber zu einem signifikanten Bruch dieses Trends kommen, dann würden weitere Abgaben in Richtung 28,39 USD drohen.

Ein größeres prozyklisches Kaufsignal ergäbe sich erst mit einem stabilen Ausbruch über den Widerstandsbereich zwischen 64,66-65,67 USD. dann ergäbe sich Potenzial bis in den Widerstandsbereich um 97,50-98,45 USD und damit an das Allzeithoch.

Fazit: Die Abwärtsbewegung in der Micron-Aktie ist intakt und dürfte noch etwas anhalten. Entscheidend wird vermutlich das Verhalten am langfristigen Aufwärtstrend sein.

