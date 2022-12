UNITEDHEALTH - Lange geht das so nicht mehr weiter

UnitedHealth Group Inc. - WKN: 869561 - ISIN: US91324P1021 - Kurs: 524,305 $ (NYSE)

Die UnitedHealth-Aktie befindet sich in einer sehr langfristigen Aufwärtsbewegung und erreichte im April 2022 ein Hoch bei 553,29 USD.

Seit diesem Hoch konsolidiert die Aktie in einem aufsteigenden Dreieck. Dabei laufen die Begrenzungen des Dreiecks immer weiter zusammen. Inzwischen liegt die untere Begrenzung bei 511,60 USD. Damit beträgt der Abstand zwischen unterer und oberer Begrenzung nur noch 41,69 USD. In so einer engen Range hielt sich die Aktie über einem längeren Zeitraum nur selten auf.

Größere Trendbewegung deutet sich an

Enge Ranges und dynamische Trendbewegungen wechseln sich oft ab. Hier haben wir eine enge Range vorliegen. Daher deutet sich eine baldige dynamische Trendbewegung an. Allein daraus lässt sich aber keine Richtung bestimmen. Allerdings ist das Dreieck ein bullisches Muster. Daher gibt es eine gewisse Erwartung auf einen Ausbruch nach oben. Gelingt dieser, dann wäre Platz für eine Rally in Richtung 649 oder sogar 680 USD.

Sollte der Wert allerdings aus dem Dreieck nach unten rausfallen, dann droht ein schneller Abverkauf bis zumindest 449,70 USD.

Fazit: Noch ist Geduld gefragt. Aber jetzt ist schon klar, dass die nächste Trendbewegung sehr dynamisch ablaufen wird. Die Bullen haben die leicht besseren Chancen.

Zusätzlich lesenswert:

DELIVERY HERO setzt zum Jahresendspurt an!

TAG IMMOBILIEN - Wer den Kick sucht

UnitedHealth - Aktie

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)