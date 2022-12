Coca-Cola: Nicht der beste Dividendenkönig

Coca-Cola (WKN: 850663) ist eine spannende Dividendenaktie und zugleich ein Dividendenkönig, den viele Einkommensinvestoren vermutlich auf dem Schirm haben. Die Marke ist legendär. Sogar Warren Buffett investierte. Und der Starinvestor erhält auf seine initial getätigte Investition inzwischen über 50 % Dividendenrendite.

Gründe genug, um auf die Aktie von Coca-Cola zu setzen? Vielleicht. Allerdings steckt hinter dem US-amerikanischen Getränkekonzern eines definitiv nicht: der beste Dividendenkönig. Andere Namen haben deutlich attraktivere Konditionen an der einen oder anderen Stelle. Was daraus folgt? Lösen wir das Rätsel Baustelle für Baustelle auf.

Coca-Cola: Darum nicht der beste Dividendenkönig

Egal welchen Faktor wir bezogen auf die Dividende betrachten: Coca-Cola ist eigentlich nie der beste Dividendenkönig. Betrachten wir die Dividendenrendite, fällt auf: Der US-Getränkekonzern schafft es derzeit auf ca. 2,75 % Ausschüttungsrendite. Federal Realty, ein REIT und anderer Dividendenkönig, kann mit fast 4,3 % deutlich mehr liefern.

Jedoch ist das nicht alles. Beim Dividendenwachstum lieferte Coca-Cola zwar zuletzt im Jahresvergleich 4,8 % im Jahr 2022. Möglicherweise steht für das Börsenjahr 2023 eine weitere, stärkere Dividendenerhöhung im Raum. In den Vorjahren hat es jedoch lediglich knapp über 2 % Dividendenwachstum gegeben. Doch ist es nicht nur das: Peer PepsiCo liefert seit etlichen Jahren deutlich mehr Wachstum bei der Dividende je Aktie. Zudem nähert sich dieser Vergleichswert auch dem Status als Dividendenkönig. Auch das ist ein Vergleichswert, der somit legitim erscheint.

Es dürfte in vielerlei Hinsicht noch andere Vergleichswerte geben. Jedoch zeigen bereits diese beiden Beispiele, dass Coca-Cola eben nicht der beste Dividendenkönig ist. Was daraus folgt? Na ja, sagen wir es so: Das Fazit ist trotzdem kein Weltuntergang.

Ein solider Querschnitt

Coca-Cola mag nicht der beste Dividendenkönig sein, dafür jedoch ein sehr guter Querschnitt. Es gibt tendenziell stets um 3 % Dividendenrendite und moderate Zuwächse. Andere Konzerne können mehr. Dafür ist die Marke jedoch so stark und bekannt, dass hier kaum ein anderer Konzern mithalten kann. Das unternehmensorientierte Fundament ist stärker als bei den meisten anderen Konzernen. Dass da die Dividende nicht top-notch ist, sollte für Einkommensinvestoren zweitrangig sein. Zumal die Dividende ja nicht schlecht ist.

Zudem sehen wir bei Coca-Cola ein Management, das konsequent an der Verbesserung des Konzerns arbeitet. Im Moment möchte man das Abfüllgeschäft mehr oder minder vollkommen abstoßen. Damit kann man gegenüber den Abfüllern höhere Preise effizienter durchsetzen, was letztlich die Pricing-Power erhöht. Lizenzen und Sirup dürfte damit in Zukunft das eigentliche Kerngeschäft sein, was zwar langweilig, aber dadurch so erfolgreich ist.

Der Dividendenkönig ist auf seine Art besonders. Die Dividende ist zwar nicht die beste. Aber wir können uns definitiv darüber streiten, ob das Geschäftsmodell nicht eines der besten ist, die es auf diesem Planeten gibt.

Vincent besitzt Aktien von Coca-Cola.

