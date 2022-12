3 tolle IT-Nischen-Aktien aus Deutschland

Wenn du an ein erfolgreiches IT-Unternehmen denkst, welcher Name kommt dir als Erstes in den Sinn? Bei mir sind es amerikanische Tech-Konzerne, die in ihren Bereichen eine weltweite Dominanz aufgebaut haben. Doch es gibt auch in Deutschland tolle IT-Unternehmen, die in ihrer speziellen Nische zu den weltweit führenden Playern gehören. Die folgenden drei Unternehmen zählen dazu und könnten in Anbetracht stark gefallener Aktienkurse heute attraktive Investments sein.

Atoss Software

Das gründergeführte Unternehmen Atoss Software (WKN: 510440) entwickelt und vertreibt Softwarelösungen im Bereich Workforce Management. Diese werden weltweit von ungefähr 12.000 Unternehmen genutzt, um zum Beispiel Auftragsschwankungen durch eine agile Schichtplanung in der Produktion möglichst gut abzufedern.

Atoss Software ist Marktführer in der DACH-Region und steigerte seinen Umsatz in den letzten zehn Jahren um durchschnittlich 11 % pro Jahr. Das EBIT stieg mit jährlich 14 % noch stärker. Auch in den ersten neun Monaten dieses Jahres setzte sich die Erfolgsgeschichte fort. Getrieben durch ein starkes Wachstum bei den Cloudlösungen stieg der Gesamtumsatz um 18 %. Das EBIT wuchs um 16 %.

Auch in den nächsten Jahren plant Atoss mit zweistelligen Raten zu wachsen. Die starke Markstellung in Verbindung mit der Digitalisierung der Arbeitswelt, dem Fachkräftemangel und immer komplexeren Wertschöpfungsprozessen sollten dieses Wachstum antreiben. Dennoch erscheint mir das KGV von 49 bezogen auf den in 2022 erwarteten Gewinn auch nach dem Kursrückgang von 35 % seit Jahresbeginn noch zu hoch (Stand aller Angaben: 21.12.2022).

Nemetschek

Nemetschek (WKN: 645290) ist für seine Softwarelösungen für den kompletten Lebenszyklus von Bau- und Infrastrukturprojekten sowie zunehmend auch für Lösungen zur Erstellung von 2D- und 3D-Inhalten für Filme oder Videospiele bekannt.

Das Münchener Unternehmen zählt zu den weltweit führenden Anbietern seiner Branche und hat sich in den letzten zehn Geschäftsjahren extrem gut entwickelt. Der Umsatz stieg im Durchschnitt um 15 % pro Jahr, das EBIT sogar um 19 % jährlich. In den ersten neun Monaten 2022 wuchs der Umsatz trotz des schwierigen gesamtwirtschaftlichen Umfelds währungsbereinigt um 15 %. Das Ergebnis je Aktie stieg gar um 32 %.

Dennoch fiel der Aktienkurs seit Jahresbeginn um 55 %. Bezogen auf den erwarteten Gewinn des Jahres 2022 beträgt das KGV nun 32. Gemessen an dem kontinuierlich hohen Wachstum des Familienunternehmens finde ich das nicht zu hoch. Kurzfristig erwarte ich potenziellen Gegenwind, da stark gestiegene Kosten für Baumaterial und steigende Zinsen zu einer geringeren Bautätigkeit führen könnten. Langfristig sehe sich Nemetschek jedoch unverändert gut positioniert, um von der Digitalisierung in der Baubranche sowie Themen wie Nachhaltigkeit und Energieeffizienz zu profitieren.

IVU Traffic Technologies

Mit einer Marktkapitalisierung von 283 Mio. Euro ist IVU Traffic Technologies (WKN: 744850) das kleinste der hier vorgestellten Unternehmen. Die Software des Berliner Unternehmens wird von Bus- und Bahnunternehmen zum Beispiel für Planung und Disposition, Betriebslenkung und die Fahrgastinformation genutzt. Mehr als 500 Verkehrsunternehmen weltweit nutzen die Lösungen von IVU Traffic.

Getrieben vom weltweiten Ausbau und der Digitalisierung des öffentlichen Nahverkehrs entwickelte sich das Geschäft in den letzten Jahren gut. Der Umsatz stieg in den letzten fünf Jahren um durchschnittlich 11 % pro Jahr, das Rohergebnis um 12 % jährlich. In den ersten neun Monaten 2022 beschleunigte sich das Wachstum noch einmal. Der Umsatz stieg um 24 %, das Rohergebnis um 30 %.

Nachdem der Aktienkurs seit Jahresanfang um 23 % gefallen ist, beträgt das KGV bezogen auf den in diesem Geschäftsjahr erwarteten Gewinn 25. Das erscheint mir in Anbetracht des auch aus Umweltgründen langfristigen Wachstums des öffentlichen Nahverkehrs und der starken Marktstellung von IVU Traffic nicht zu hoch.

