General Mills: Der ungerechtfertigte Enttäuscher vor Weihnachten

Die Aktie von General Mills (WKN: 853862) hat die Investoren zuletzt enttäuscht. Unsere Spurensuche ergab, dass das Management eigentlich sehr solide Zahlen bezogen auf Umsätze und Ergebnisse geliefert hat. Auch die Prognose ist sogar erhöht worden. Dafür gab es andere Stellen, die leicht belasteten.

Insbesondere der Absatzeinbruch schien den Investoren nicht zu schmecken. Sowie auch, dass der US-amerikanische Lebensmittelkonzern im Bereich der Tiernahrung nicht so solide wachsen konnte wie zuvor. 11 % Preiswachstum kompensierten 11 % Absatzrückgang. Insgesamt also Stagnation in diesem eigentlich wachstumsstarken Bereich.

Trotzdem ist General Mills ein ungerechtfertigter Enttäuscher, wenn wir nicht nur die Vorweihnachtszeit betrachten, sondern insgesamt das Börsenjahr 2022. Diese Wahl hätte man als Investor zumindest nicht bereut.

General Mills hat 2022 an mehreren Fronten geliefert

Die Aktie von General Mills hat im Börsenjahr 2022 an vielen Fronten geliefert. So zunächst beim Aktienkurs. Der US-Konzern steigerte seinen Börsenbewertung in den bisherigen Handelstagen um 36,7 % im Vergleich zu Anfang Januar. Das ist eine solide Performance, selbst für eine defensive Dividendenaktie mit Pricing-Power.

Aber genau das ist der springende Punkt. General Mills lieferte in dem im Frühjahr abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 ein Ergebniswachstum in Höhe von 4 % auf bereinigter Basis. Verwässert hingegen lag das Ergebniswachstum sogar bei 17 % und einem Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,42 US-Dollar. Das war definitiv eine solide operative Performance.

Doch das ist nicht alles. General Mills liefert weiter. Im zweiten Quartal des neuen Geschäftsjahres 2023 lag das Ergebniswachstum verwässert bei 4 % auf 1,01 US-Dollar. Bereinigt hingegen wuchs das Ergebnis je Aktie um 12 % auf 1,10 US-Dollar. Das zeigt, dass das Wachstumsmomentum und die Pricing-Power nicht vorbei sind, zumal die Prognose ebenfalls von einem mindestens mittleren einstelligen Ergebniswachstum spricht.

Damit nicht genug: General Mills hat im Jahr 2022 außerdem die Dividende deutlich erhöht. Um fast 6 % ging es auf eine neue Vierteljahresausschüttung in Höhe von 0,54 US-Dollar. Damit liefert das Management Dividendenwachstum genau in der Zeit, in der es draufankommt: Wenn die Inflation einsetzt und zugleich auch das passive Einkommen entwertet.

Ein starkes Jahr!

General Mills hat daher unterm Strich eigentlich ein sehr starkes Börsenjahr 2022 hinter sich gebracht. Lediglich das jüngste Zahlenwerk stieß nicht auf die volle Zustimmung der Investoren. Vielleicht auch, weil die fundamentale Bewertung sich zuletzt etwas erhöht hat.

Jedoch bin ich überzeugt, dass wesentliche Wachstumstreiber intakt sind. Möglicherweise müssen wir uns einfach etwas gedulden. Aber gerade solche defensiven Lebensmittel-Dividendenaktien sind keine dynamischen Performer, sodass ein Ansatz sowieso auf dem klassischen Buy-and-Hold basieren sollte. Das Jahr 2022 hat trotzdem einen Einblick gegeben, welche Qualitäten vorhanden sind.

