Wie viel „mehr“ als bloß die Dividende steckt in Realty Income?

Realty Income (WKN: 899744) kann mehr als bloß die Dividende. Es dürfte den meisten Investoren klar sein, dass es nicht bloß um die ca. 4,7 % Dividendenrendite geht. Aber wie viel mehr ist denn eigentlich möglich? Das soll uns heute ein wenig näher beschäftigen.

Tendenziell müsste die Aktie, um attraktiv zu sein, eine marktübliche Performance oder mehr schaffen. Sind es 8 % pro Jahr? Oder noch mehr? Langfristig orientierte Investoren stellen sich definitiv diese Fragen.

Sehen wir uns heute daher an, wie viel mehr wir bei Realty Income wirklich erwarten können. Die Antwort ist nicht ganz so einfach. Aber in der Historie finden wir bereits Anhaltspunkte, was möglich sein könnte.

Realty Income: Wie sieht das Mehr aus?

Die Zahlen lügen nicht und das Management von Realty Income hat sie in der Vergangenheit offenbar das eine oder andere Mal aktualisiert. Demnach betrug die durchschnittliche Rendite seit dem Börsengang 14,4 % pro Jahr. Zudem hat es ein Dividendenwachstum von durchschnittlich 4,3 % pro Jahr gegeben. Beides Werte, die uns ein Gespür für das Mehr vermitteln können.

Bezeichnend ist jedoch, dass dieses Mehr sich in der Vergangenheit deutlich reduziert hat. Die volatilen Jahre und die teilweise schwierige Performance der Aktie führte dazu, dass sich die historische Rendite in den letzten Quartalen sukzessive reduzierte. Ich erinnere mich noch an Werte über 15 % pro Jahr. Das ist eine erste Spur, der wir mit Blick in die Zukunft auf den Grund gehen müssen. Von der Vergangenheit können wir uns heute schließlich nichts mehr kaufen.

Realty Income hat also eine Gesamtrendite geliefert, die deutlich über der Dividende liegt. Aber ist das heute immer noch möglich? Unter anderem durch den Zukauf des VEREIT und eines Casinos für 1,7 Mrd. US-Dollar dürften die Funds from Operations je Aktie wachsen. In den ersten neun Monaten dieses Geschäftsjahres 2022 wuchsen die Funds from Operations nominell von 2,41 US-Dollar auf 2,99 US-Dollar. Auf normalisierter Basis lagen die Werte bei 2,49 US-Dollar und 3,01 US-Dollar. Das zeigt, dass deutliches Wachstum mit entsprechenden Investitionen möglich ist.

Hält Realty Income, so sehe ich den Kurs für eine höhere Gesamtrendite als möglich an. Jedoch auf einem deutlich limitierteren Niveau. Die Gesamtrendite von über 14 oder sogar 15 % pro Jahr dürfte aufgrund der jetzt erreichten Größe weniger realistisch sein. Dafür erhalten Investoren jetzt mehr Stabilität, mehr Sicherheit und mehr Diversifikation durch das breitere Portfolio.

In etwa marktüblich …?!

Wenn ich mir Realty Income jetzt ansehe, so glaube ich: Eine in etwa marktübliche Rendite ist möglich. Vielleicht ein Quäntchen mehr und insbesondere mehr Dividende. Bei derzeit 4,7 % Dividendenrendite könnten weitere 3 bis 5 % pro Jahr an Kurszuwächsen hinzukommen. Je nachdem, wie sich das operative Wachstum entwickelt.

In Summe ist das für mich nicht verkehrt. Zumal die Qualität von Realty Income bestechend hoch bleibt. Die Investitionsthese mag sich in der Vergangenheit leicht aus Sicht der Rendite verschoben haben. Aber das muss kein Beinbruch sein.

Der Artikel Wie viel „mehr" als bloß die Dividende steckt in Realty Income? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Realty Income. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

