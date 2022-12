BAKER HUGHES - Steht die Aktie vor einer neuen Rally?

Baker Hughes Co. - WKN: A2DUAY - ISIN: US05722G1004 - Kurs: 29,100 $ (NYSE)

Baker Hughes ist eine amerikanische Firma, die ihren Kunden Leistungen, Produkte und digitale Lösungen zum Thema Erschließung neuer Erdöl- bzw. -gasreserven bereitstellt. Die Aktie, die seit 19. Dezember 2022 im Nasdaq 100 gelistet ist, markierte im Juli 2007 ihr aktuelles Allzeithoch bei 100,29 USD und fiel danach bis März 2020 auf ein Tief bei 9,12 USD.

Anschließend kam es zu einer rund zwei Jahre andauernden Rally auf ein Hoch bei 39,78 USD. Obwohl die Aktie vom Tief aus um mehr als 300 % zulegte, kam sich nicht in die Nähe des Abwärtstrends seit dem Allzeithoch. Ab März 2014 halbierte sich der Aktie fast wieder. Erst bei 20,41 USD stoppte im September 2022 die Abwärtsbewegung. Nach einer Erholung auf 31,87 USD setzte der Wert zuletzt auf die Unterstützung bei 26,90 USD zurück, wo wieder leichte Nachfrage aufkam.

Kaufwelle möglich

Im langfristigen Kontext befindet sich die Aktie weiterhin in einer Abwärtsbewegung. Allerdings bietet sich aktuell die Chance, diese Abwärtsbewegung in Frage zu stellen. Denn ausgehend von der Unterstützung bei 26,96 USD besteht die Chance auf einen Anstieg 39,78 USD und später sogar an den langfristigen Abwärtstrend bei aktuell 52,97 USD.

Sollte die Aktie aber stabil unter 26,96 USD abfallen, dann bestünde die Gefahr einer Abwärtsbewegung in Richtung 20,41 USD und sogar ca. 15 USD.

Fazit: Das Chartbild der Aktie von Baker Hughes macht auf Sicht von einigen Wochen einen bullischen Eindruck.

Baker Hughes Co.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)