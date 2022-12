DAX: Zwischenerholung läuft

Die abgelaufene Handelswoche präsentierte sich auf dem Frankfurter Parkett äußerst schwankungsanfällig, Grund hierfür dürfte unter anderem der Kampf um die Unterstützung bestehend aus den EMA 50 gewesen sein. Ein Wochenschlusskurs oberhalb von 14.000 Punkten ist dem DAX trotzdem nicht gelungen.

Nichtsdestotrotz mehren sich zusehends die Hinweise auf eine Zwischenerholung, eine erste Kaufwelle konnte in der zweiten Wochenhälfte absolviert werden, sodass zu Beginn der neuen, allerdings verkürzten Handelswoche weitere Gewinne an 14.226 Punkte erfolgen könnte. Dort wird sich dann der weitere Werdegang erst noch zeigen müssen, aus technischer Sicht fehlt noch eine Korrekturwelle in den Bereich zwischen 13.564-13.380 Punkten.

Ein dynamischer Anstieg mindestens über 14.400 Punkte könnte dagegen vermehrt kaufwillige Investoren anlocken und zeitnahe Zugewinne an 14.585 Punkte hervorrufen. An dem Horizontalwiderstand der letzten Jahre um 14.818 Zählern wird der DAX allerdings nicht so schnell vorbeikommen. Dort sollten Marktteilnehmer mit einer deutlichen Gegenwehr von Verkäufern rechnen.

Im Wirtschaftsdatenkalender stehen für den ersten Handelstag nach den Feiertagen aus Europa keine Daten auf der Agenda, erst ab 14:30 Uhr stoßen die USA mit Zahlen zur Handelsbilanz für Waren aus November dazu, zeitgleich werden Großhandelslagerbestände per November (vorläufig) vorgestellt. Interessant dürften im weiteren Verlauf Zahlen zum US-Häusermarkt werden, insbesondere der Case-Shiller-Hauspreisindex und der FHFA-Hauspreisindex per Oktober. Diese Daten werden zu 15:00 Uhr erwartet.