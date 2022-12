Grand City Properties: Wird das ein Doppelboden?!

Lange Zeit hat die Aktie zwischen den Kursmarken von 18,50 und 24,20 Euro in einer Seitwärtsspanne verharrt, bis die Zinsen rasant anfingen zu steigen und einen Kursrutsch auf 8,66 Euro bis Ende Oktober hervorgerufen haben. Die letzten Tage über waren Händler mit der Ausbildung eines Doppelbodens in diesem Bereich beschäftigt, der zudem sehr sauber ausfällt und bereits die Aktivierungsmarke gesetzt worden ist. Noch befindet sich dieser Boden jedoch in einem recht frühen Stadium, allerdings können Handelsmarken bereits jetzt schon definiert und im Eintrittsfall ein Investment aufgebaut werden.

Watchlist-Kandidat

Aus technischer Sicht ist der Bereich zwischen der Aktivierungsmarke von 10,94 Euro und dem Doppelboden um 8,66 Euro vorläufig als neutral zu bewerten. Erst ein Sprung über das für ein Kaufsignal notwendige Triggerniveau dürfte Aufwärtspotenzial zunächst an 11,74 und darüber den Widerstandsbereich um 12,38 Euro freisetzen. Spätestens am EMA 50 bei derzeit 13,62 Euro (fallend) sollten Investoren mit längeren Gewinnmitnahmen rechnen. Ein Kursrutsch unter die aktuellen Jahrestiefs würde dagegen das Chartbild entsprechend eintrüben und könnte Verluste auf 7,18 Euro hervorrufen.