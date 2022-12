Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zum Streit um Wählen mit 16

frankfurt/oder (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zum Streit um Wählen mit 16:

"Junge Menschen dürfen mit 16 Jahren mit der Fahrschule starten, eine Partei gründen, Bier und Wein trinken. Viele von ihnen gehen nicht mehr zur Schule, arbeiten Vollzeit und zahlen Steuern. In all diesen Belangen sind 16-Jährige erwachsen. Nur in einem nicht: Sie dürfen nicht wählen. Dabei sind junge Leute am längsten von den Folgen politischer Weichenstellungen betroffen. Sie müssen ausbaden, was andere für sie entscheiden. Deshalb sollten sie nicht nur auf kommunaler, Landes- und bald EU-Ebene, sondern auch bei der Bundestagswahl in die politischen Prozesse miteinbezogen werden. Wer kritisiert, dass es 16-Jährigen an Reife und Wissen mangelt, der sollte das Bildungssystem verbessern und Politik in der Schule einen größeren Raum geben. Pauschalurteile über die Jugend aber nützen niemandem."/kkü/DP/he