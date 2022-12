Das entlädt sich bei dieser US-Aktie nach oben

Humana Inc. - WKN: 856584 - ISIN: US4448591028 - Kurs: 516,538 $ (NYSE)

Humana ist einer der größten privaten Krankenversicherer in den USA mit Schwerpunkt auf der Verwaltung von Medicare Advantage-Plänen. Das Unternehmen hat eine Nische aufgebaut, die sich auf staatlich geförderte Programme spezialisiert hat, wobei fast alle seine medizinischen Mitgliedschaften aus Medicare Advantage, Medicaid und dem Tricare-Programm des Militärs für Einzelpersonen und Gruppen stammen. Das Unternehmen ist auch führend bei eigenständigen Plänen für verschreibungspflichtige Medikamente für Senioren, die bei der traditionellen gebührenpflichtigen Medicare-Versorgung angemeldet sind. Humana bietet arbeitgeberbasierte Pläne hauptsächlich für kleine Unternehmen zusammen mit Spezialversicherungsangeboten wie Zahn-, Augen- und Lebensversicherungen an. Über die Krankenversicherung hinaus bietet das Unternehmen weitere Gesundheitsdienstleistungen an, darunter Grundversorgungsdienste, Heimdienste und Verwaltung von Apothekenleistungen.

Seit Juli dieses Jahres läuft die charttechnisch regelkonforme Ausbruchbewegung über die mittelfristige Barriere bei 474 USD. Versicherer-, Healthcare-, Pharma-Aktien profitieren von dem vorherrschenden geldpolitischen Umfeld. Es kann zwar dauern, aber das mittelfristige Kaufsignal ist aktiv. Projektionsziele liegen bei 590 und 615 USD.

Humana

