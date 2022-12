Hallo Leute! Ein paar Fragezeichen und eine ganze Menge Hoffnung – so und ähnlich fassen die meisten Investmentstrategen ihren Ausblick auf 2023 zusammen. Plausibel wäre nämlich ein Szenario, in dem die bestehenden Unsicherheiten in der ersten Jahreshälfte durch eine hohe Volatilität zum Ausdruck kommen, bevor dann in der zweiten Hälfte der Blick auf hoffentlich bessere Zeiten den Markt zu neuen Höhenflügen animiert. Dazu werden in aller Regel Jahresendziele 2023 für den Dax von 15.000 bis 16.000 Punkten geliefert.

Der eine oder andere Skeptiker dreht das Verhältnis um und geht davon aus: Eine ganze Menge Fragezeichen und nur ein bisschen Hoffnung. Extrem sind einzelne Profis, die nach den miserablen Jahren auf den Faktor „Positive Überraschung“ setzen. Mir gefällt das besonders gut, denn gerade zum Beginn eines neuen Jahres kann man (= kein muss) mit großen Erwartungen nach vorn gucken.

Wofür auch immer Ihr Euch entscheidet, meine Freunde, solltet Ihr Euch nicht von der Volatilität vom Kurs abbringen lassen – ich bin gegen ein häufiges Rein-Raus ebenso wie gegen einen nervös-ungeduldigen Wechsel der Aktien oder Fonds. Höchstwahrscheinlich ist es auch sinnvoll, ähnlich wie in den vergangenen Monaten nicht wuchtig auf einen oder zwei Länder zu setzen, sondern Stockpicking zu betreiben und möglichst Qualitätswerte mit solidem Wachstum und stabilem Gewinn zu sammeln. Aber das kann nicht jeder – will deshalb auch nicht jeder.

Den „bequemen“ Aktienfans möchte ich vorschlagen, sich auf drei führende Plätze zu konzentrieren (am besten über Fonds bzw. ETFs), die börsentäglich in aller Munde sind: Wall Street, denn an der Welt-Leitbörse kommt man nicht vorbei, China, die globale Nummer 2 mit all ihren Sorgen und Fantasien und Europa, für das fundamentalwirtschaftlich vieles spricht. Wer allerdings zunehmende Angst vor einer Eskalation des Ukraine-Kriegs spürt, sollte darüber nachdenken, europäische Werte außen vor zu lassen und stattdessen den Goldanteil deutlich zu erhöhen.

Und wann? Bereitet Euch darauf vor, Leute, gleich nach den Silvesterraketen am Markt zu sein. Geht also in die Startlöcher – um einen möglichweisen rasanten Start ins neue Jahr nicht zu verpassen. Ich bekräftige deshalb meine alte Empfehlung, vorsorglich wenigstens einen (relativ kleinen) Teil des verfügbaren Kapitals in Aktien zu investieren.