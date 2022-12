Pathfinder Bancorp zahlt Dividende für das vierte Quartal

Der amerikanische Finanzkonzern Pathfinder Bancorp Inc. (ISIN: US70319R1095, NASDAQ: PBHC) zahlt am 10. Februar 2023 eine Quartalsdividende in Höhe von 0,09 US-Dollar je Aktie an seine Aktionäre aus. Record day ist der 17. Januar 2023. Ende März 2022 erfolgte gegenüber dem Vorquartal (0,07 US-Dollar) eine Anhebung der Dividende um zwei Cents bzw. 28,6 Prozent.

Damit schüttet der Konzern auf das Jahr gerechnet 0,36 US-Dollar an die Investoren aus. Die derzeitige Dividendenrendite liegt beim aktuellen Börsenkurs von 18,60 US-Dollar (Stand: 27. Dezember 2022) bei 1,94 Prozent.

Pathfinder Bancorp ist die Holdinggesellschaft der Pathfinder Bank, die im Jahr 1859 gegründet worden ist. Der Firmensitz befindet sich in Oswego im US-Bundesstaat New York. Das Bankinstitut betreut seine Kunden in elf Filialen. Im dritten Quartal (30. September) des Fiskaljahres 2022 erzielte das Unternehmen einen Nettogewinn von 3,2 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 3,4 Mio. US-Dollar), wie am 31. Oktober 2022 berichtet wurde. Der Umsatz stieg um 5,3 Prozent auf 11,9 Mio. US-Dollar.

Seit Jahresanfang 2022 liegt die Aktie an der Wall Street auf der aktuellen Kursbasis mit 8,33 Prozent im Plus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 109,7 Mio. US-Dollar (Stand: 27. Dezember 2022).

Redaktion MyDividends.de