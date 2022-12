TESLA - Crashziel erreicht?

Tesla Inc. - WKN: A1CX3T - ISIN: US88160R1014 - Kurs: 109,100 $ (Nasdaq)

Die Tesla-Aktie bildete ab Januar 2021 eine SKS-Topformation aus. Diese vollendete die Aktie Anfang November 2022. Seitdem befindet sich der Wert in einem steilen Abverkauf. Dabei kam es in der letzten Woche zum Rückfall unter eine untere Trendbegrenzung. Gestern war die Aktie mit einem Minus von 11,41 % der schwächste Wert im Index.

Auf Wochenbasis dringt der RSI (14) erstmals seit Juni 2019 wieder in den unteren Extrembereich ein. Auf Tagesbasis notiert dieser Indikator bei 16,56 Punkten und damit auf dem tiefsten Stand in der Historie.

Vorbörslich notiert die Aktie erneut im Minus. Sie wird aktuell bei 106,14 USD getaxt. Mit diesem Rückfall erreicht die Aktie das log. 38,2 %-Retracement der Aufwärtsbewegung seit Juni 2019 und damit auch das rechnerische Ziel aus der SKS (siehe: TESLA - Topformation belastet den Kursverlauf). Dieses Retracement liegt bei 106,44 USD.

Das Volumen ist aktuell deutlich erhöht. Aber von Panikwerten ist es noch ein gutes Stück entfernt. Vor allem im Jahr 2021 war das Volumen an vielen Tagen deutlich höher.

Fallendes Messer

Die Tesla-Aktie befindet sich in einer massiven Abwärtsbewegung und ist inzwischen deutlich überverkauft. Aber die Anzeichen, dass der Sell-off schon gekommen ist, sind noch gering. Die Aktie ist reif für einen Rebound. Der kann sogar sehr deutlich ausfallen. Aber noch gibt es kein Kaufsignal, das auf den Start dieses Rebounds hindeutet.

Und solange dieses Signal fehlt, droht eine Fortsetzung des Abverkaufs. Die nächsten wichtigen Unterstützungen sind die beiden noch offenen Aufwärtsgaps vom 06. Juli 2020 und 02. Juli 2020. Diese liegen zwischen 81,87 und 84,40 USD bzw. zwischen 75,69 USD und 79,04 USD.

Fazit: Es ist verlockend, in dieses fallende Messer in dieser extrem überverkauften Situation zu greifen. Wenn man dies tut, sollte man ein besonderes Augenmerk auf die Risiken eines solchen Trades legen. In den meisten Fällen landen solche Trades im Minus. Nur in wenigen Fällen wird man mit solchen Trades Gewinne erzielen.

