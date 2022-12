DAX: Sprungbrett EMA 50

Der Deutsche Aktienindex DAX startete etwas verhalten in den vorletzten Handelstag dieses Jahres, konnte aber mithilfe der US-Börsen überraschend Fahrt aufnehmen und sich wieder über dem runden Niveau von 14.000 Punkten festigen. Damit steigen wieder die Chancen auf einen Anstieg in die finale Zielzone um 14.226 Punkte merklich an.

An dem fortwährenden Kursgeplänkel ändert sich jedoch nichts, auch sind daraus keine nachhaltigen Signale ableitbar. Erst darüber bestünde eine realistische Chance auf einen Anstieg an 14.585 Zähler.

Aus Sicht der Charttechnik dient das Niveau von 14.226 Punkten als Verkaufsmarke mit Zielen im Bereich der Horizontalunterstützung zwischen 13.380 und 13.564 Punkten.

An der Datenfront sieht es auch am Freitag mau aus, wobei ganz interessant Spaniens Verbraucherpreise aus Dezember (Vorabschätzung) ausfallen dürfte. Die konkreten Zahlen werden zu 09:00 Uhr erwartet. Ansonsten melden nachher noch die USA ihren Chicagoer-Einkaufsmanagerindex per Dezember, dieser steht zu 15:45 Uhr auf der Agenda.