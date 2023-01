RWE baut Solargeschäft in Spanien aus

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

(Stellt richtig: Solarpark ist in Betrieb genommen)

Berlin (Reuters) - Der Energiekonzern RWE baut sein Solargeschäft in der Nähe von Madrid aus.

Das Unternehmen habe den Solarpark Casa Valdes mit einer Kapazität von 44 Megawatt in Betrieb genommen, teilte RWE am Montag mit. Auf der Fläche von 97 Hektar seien knapp 100.000 Module montiert worden, die ausreichend Strom für 30.000 Haushalte erzeugten. Dabei kämen beidseitig aktive Module zum Einsatz, welche auf der Vorder- und Rückseite Strom erzeugten und damit bei gleicher Fläche einen höheren Ertrag versprächen. Zwei weitere Solarparks befänden sich zudem in Spanien noch im Bau.

