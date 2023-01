Trading-Chance BASF: Starker Start ins neue Jahr

Werbung

Bei BASF hatte man im vergangenen Jahr eingepreist, dass massiv steigende Produktionskosten und eine stark sinkende Nachfrage den Gewinn massiv unter Druck bringen werden. Mittlerweile aber wird deutlich: So schlimm dürfte es dann doch nicht werden. Gerade dreht die Aktie nach einer Korrektur in einer wichtigen Supportzone nach oben - eine Gelegenheit, auf den Zug aufzuspringen: Eine Trading-Chance Long.

Die Produktion in der Chemiebranche ist immens energieintensiv. Und diese Energie basiert vor allem auf Gas. Wäre der Gaspreis an den 2022er-Hochs geblieben, wäre das für BASF fatal. Aber auch, wenn man nicht unterstellen sollte, dass die Gaspreise fürderhin auf dem derzeit wieder sehr moderaten Niveau bleiben, reduziert deren Abstieg den Druck auf BASF doch erheblich.

Derzeit bestimmt die Zuversicht den Trend

Gut möglich daher, dass die momentane, durchschnittliche Prognose der Analysten eines Gewinnrückgangs um die zehn Prozent im Jahr 2023 zutreffend ist, es also nicht deutlich schlimmer kommt, wie es viele zuvor unterstellt hatten. Und behalten die Experten Recht, wäre die BASF-Aktie trotz der bereits stattlichen Erholung vom im September markierten 2022er-Tief mit einem derzeitigen Kurs/Gewinn-Verhältnis um die zehn günstig bewertet.

Sicher kann man sich eines besser als befürchtet verlaufenden Jahres natürlich nie sein. Dass die Zukunft in Bezug auf die Rahmenbedingungen immer Überraschungen bereithält, haben die vergangenen Jahre ja eindrucksvoll belegt. Aber derzeit ist es eben die Zuversicht, die den Kurs der BASF-Aktie leitet. Und die Gelegenheit, sich da auf der Long-Seite einzuklinken, ist gerade jetzt günstig, denn:

In einer massiven Unterstützungszone nach oben gedreht

Im Anschluss an die von Ende September bis Mitte November reichende, umfassende Erholungs-Rallye korrigierte die BASF-Aktie zuletzt fast genau 50 Prozent dieses Kursanstiegs. Diese Korrektur führte den Kurs in eine äußerst solide Unterstützungszone, bestehend aus zwei markanten Zwischentiefs des ersten Halbjahrs 2022 und, vor allem, aus der 200-Tage-Linie.

Quelle: marketmaker pp4

Aus dieser Zone heraus hat die Aktie zum Start ins neue Jahr nach oben gedreht und diesen Supportbereich zur Stunde bereits recht solide unter sich gelassen. Das bietet eine gute Basis, um hier mit einem relativ engen Stop Loss, den man mit einem moderaten Sicherheitspuffer unterhalb dieser jetzt verteidigten Auffangzone ansiedelt, auf einen erneuten Aufwärtsimpuls zu setzen.

Mit einem Long-Trade auf das aktuelle, bullische Signal reagieren

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten HSBC vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 34,706 Euro, daraus errechnet sich aktuell ein Hebel von 3,57. Den Stop Loss würden wir bei 43,90 Euro in der Aktie platzieren, das entspricht im Zertifikat einem Kurs von ca. 9,18 Euro. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf die BASF-Aktie lautet TT1MX4.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 51,80 Euro, 53,08 Euro, 54,18 Euro

Unterstützungen: 47,23 Euro, 46,16 Euro, 44,19 Euro

Knock-Out Zertifikat Long auf die BASF-Aktie

Basiswert BASF WKN TT1MX4 ISIN DE000TT1MX43 Basispreis 34,706 Euro K.O.-Schwelle 34,706 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent HSBC Hebel 3,57 Stop Loss Zertifikat 9,18 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.