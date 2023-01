T-MOBILE US - Das Management liefert erneut

T-Mobile US Inc. - WKN: A1T7LU - ISIN: US8725901040 - Kurs: 139,960 $ (Nasdaq)

Über die gut laufenden Geschäfte beim Telekommunikationskonzern T-Mobile US berichtete stock3 im Vorjahr wiederholt. Und das völlig zurecht, denn die Aktie erwies sich in einem schwachen Umfeld als Outperformer. Zu Beginn des neuen Börsenjahres legt das Management sofort nach.

Wie die Verantwortliche gestern nach Börsenschluss mitteilten, stieg die Zahl der Vertragskunden im vierten Quartal um 1,82 Mio. Im Gesamtjahr 2022 kam T-Mobile US auf netto etwas über 6,4 Mio. zusätzliche Vetragskunden. Damit wurde die prognostizierte Spanne von 6,2 bis 6,4 Mio. leicht übertroffen. Insgesamt belief sich die Zahl der Kunden Ende 2022 auf 113,6 Mio. Laut Angaben des Unternehmens hat T-Mobile US damit das achte Jahr in Folge die meisten Neukunden in den USA verzeichnet.

Schlagen die Bullen zurück?

Die Aktie reagierte nachbörslich mit leichten Aufschlägen, wirkt kurzfristig aus technischer Sicht aber etwas angeschlagen. Ein kleines Doppeltop wurde aktiviert, das die Bullen erst einmal aufbrechen müssen. Im Bereich von 143 USD liegen mit der horizontalen Hürde bei 142,69 USD und dem EMA50 zwei Widerstände im Markt. Darüber könnte die Aktie die Erholung bis auf 142,69 USD ausdehen.

Auf der Unterseite schloss die Aktie am ersten Handelstag eine kleine Kurslücke bei 136,68 USD. Auch ist eine Aufwärtstrendvariante seit März 2022 intakt. Sollte die Aktie diese Supports brechen, wäre mit Abgaben in Richtung 130,51 bis 129,55 USD zu rechnen.

Fundamental erwarten Analysten in den kommenden Jahren ein massives Gewinnwachstum, die Basis 2022 ist aber auch sehr gering. 2026 könnte das Ergebnis je Aktie bei 15 USD liegen. Ein Manko ist die hohe Verschuldung, nicht zuletzt durch die Übernahme von Sprint. Die Nettoverschuldung beläuft sich auf rund 70 Mrd. USD.

Fazit: Die Wachstumsstory bei der Aktie von T-Mobile US ist ungebrochen, die Aktie ist fundamental auch attraktiv bewertet. Einzig das Chartbild sah 2022 schon einmal bullischer aus.

Jahr 2022e* 2023e* 2024e* Umsatz in Mrd. USD 80,08 82,87 86,02 Ergebnis je Aktie in USD 2,25 6,61 9,33 Gewinnwachstum 193,78 % 41,15 % KGV 62 21 15 KUV 2,2 2,1 2,0 PEG 0,1 0,4 *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

