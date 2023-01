Trading-Chance Infineon: Neuer Abwärtsimpuls nach Pullback?

Werbung

Nach Vollendung eines Dreifach-Topps vollzieht die Infineon-Aktie gerade einen Pullback an den Ausbruchslevel. Noch hat die Aktie nicht wieder Fahrt nach unten aufgenommen. Aber es spricht einiges dafür, dass es über kurz oder lang so kommt. Eine Trading-Chance Short.

Drei Viertel der Analysten sehen die Infineon-Aktie als kaufenswert an. Deren durchschnittliches Kursziel liegt bei 41 Euro, da wäre noch eine Menge Luft nach oben. Aber die Anleger sind unübersehbar skeptisch. Und sie könnten damit richtig liegen, denn:

Die Perspektiven trüben sich ein

Es wäre überraschend, wenn die Chiphersteller weltweit im neuen Jahr unter Druck geraten, nur Infineon nicht. Und dass dieser Druck kommt, ist nicht zuletzt deswegen wahrscheinlich, weil er logisch wäre und das auch die CTA, der Verband der US-Elektronikunternehmen, das so sieht. Dort konstatierte man zu Wochenbeginn, dass man sich von der vorherigen Chip-Knappheit zu einem möglichen Überangebot bewegen werde.

Die Chipkrise ist vorbei. Und wegen dieses damaligen, massiven Chipmangels hatten viele große Unternehmen ihre Lagerbestände hochgefahren. Dadurch sinkt jetzt die unmittelbare Nachfrage. Und das wird durch eine schon jetzt spürbare Konsumzurückhaltung noch intensiviert. Infineon wäre auf dem derzeitigen Kursniveau fair bewertet und hätte noch ein wenig Luft nach oben, falls die momentan mit dem Lineal in die Zukunft fortgeschriebenen Gewinnzuwächse der kommenden Jahre auch Realität würden. Aber die vorgenannte Gemengelage spricht dagegen, dass es so kommt.

Eine erneute Attacke der Bären wäre jetzt ein typisches Szenario

Die Infineon-Aktie hatte zwischen Mitte November und Mitte Dezember ein Dreifach-Topp ausgebildet und vollendet. Mit den allgemeinen Käufen zu Jahresbeginn kam auch Infineon wieder in Fahrt, ist aber bislang an der Widerstandszone 29,50/29,99 Euro sowie der bei 30,43 Euro gelegenen Nackenlinie des Dreifach-Topps hängengeblieben. Es wäre zwar möglich, dass die Aktie erst einmal weiter steigt, weshalb wir den Stop Loss sicherheitshalber gezielt weit, leicht über die Hochs der Toppbildung, ansiedeln, aber:

Quelle: marketmaker pp4

Dass die Chiphersteller in diesem Jahr in schwereres Fahrwasser geraten und ihnen der Ausbau der Produktionskapazität schwer auf die Füße fällt, wenn die Nachfrage nachlässt, ist mittlerweile kein Geheimnis mehr. Dass die Gewinnmargen gerade in der Halbleiterindustrie schnell und massiv sinken, wenn sich die Lage eintrübt, auch nicht. So gesehen dürften es die Bullen schwer haben, sich gegen erneut aufkommenden Verkaufsdruck zu wehren, daher ist dieser Pullback an die Nackenlinie des Topps eine gute Basis, um über einen Short-Trade nachzudenken.

Ein Short-Trade setzt auf einen erneuten Abwärtsimpuls

Wir haben dafür ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UBS für Sie herausgesucht. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 39,812 Euro, daraus errechnet sich aktuell ein Hebel von 2,92. Den Stop Loss würden wir bei 34,20 Euro in der Aktie ansiedeln, das entspräche einem Kurs von ca. 0,56 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf Infineon lautet UH5TQY.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 30,43 Euro, 33,26 Euro, 33,65 Euro

Unterstützungen: 29,50 Euro, 27,94 Euro, 26,79 Euro, 25,69 Euro, 25,23 Euro

Knock-Out Zertifikat Short auf die Infineon-Aktie

Basiswert Infineon WKN UH5TQY ISIN DE000UH5TQY1 Basispreis 39,812 Euro K.O.-Schwelle 39,812 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent UBS Hebel 2,92 Stop Loss Zertifikat 0,56 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.