AKTIE IM FOKUS: Delivery Hero sehr schwach - Finanzchef verkauft Aktien

FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktienverkäufe des Finanzchefs Emmanuel Thomassin von Delivery Hero haben am Freitag auf den Kurs gedrückt. Dieser verlor am Ende des MDax 4,6 Prozent auf 44,31 Euro, nachdem sich die Papiere am Dienstag mit 47,50 Euro auf den höchsten Stand seit Mitte September erholt hatten. Der Manager verkaufte außerhalb eines Handelsplatzes Aktien von Delivery Hero im Volumen von knapp 1,4 Millionen Euro./bek/jha/