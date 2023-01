SCOUT24 - Eine Aktie, zwei Chancen!

Scout24 SE NA O.N - WKN: A12DM8 - ISIN: DE000A12DM80 - Kurs: 47,600 € (XETRA)

In der aktuellen Handelswoche kann die Scout24-Aktie leicht zulegen. Damit scheinen sich die Bullen an den letzten Strohhalm zu klammern, den sie momentan haben: einen bärischen Fehlausbruch unter den großen Support bei 48,54 EUR.

Die entscheidende Frage ist jedoch, ob dieser Strohhalm reicht. Momentan wäre ich da vorsichtig. Immerhin hatten die Käufer das gesamte letzte Jahr über Zeit, den Preisbereich ab ca. 50 EUR für eine Stabilisierung und den Start eines neuen Aufwärtstrend zu nutzen. Mehrfach prallte der Kurs zwar nach oben ab, ein Aufwärtstrend blieb jedoch aus. Ende Dezember fiel der Kurs dann auf ein neues Tief zurück und die aktuellen Kursgewinne reichen noch nicht aus, um die alte Unterstützungszone komplett wieder zurückzuerobern.

Neue Tiefs sollten eingeplant werden!

Sollte es in der kommenden Woche nicht zu deutlichen Kursgewinnen auf und über 50 EUR kommen, ist in der Scout 24-Aktie Vorsicht geboten. Es besteht die Gefahr, dass die gesamte Konsolidierung des letzten Jahres nachhaltig bärisch aufgelöst wird. In diesem Zusammenhang könnten die Kurse weiter in Richtung 45-42,50 EUR nachgeben. Auch Kurse darunter wären möglich. Mit neuen Tiefs müsste grundlegend abgewartet werden, wo genug Kaufinteresse für eine Bodenbildung aufkommt.

Alternativ dazu handelte es sich bei den jüngsten Tiefs um einen bärischen Fehlausbruch. Im Gegenzug sollte dann aber auch der alte Supportbereich bis hin zu 50 EUR schnell zurückerobert werden. Die Aktie könnte dann tatsächlich eine neue Kaufwelle und sogar einen Bullenmarkt mit Zielen bei und oberhalb von 60 EUR starten.

Fazit: Analytisch betrachtet herrscht in der Scout 24-Aktie Alarmstufe Rot. Wer dem Trend folgt, muss eigentlich mit neuen Tiefs in der Aktie rechnen, nachdem der Bodenbildungsversuch im vergangenen Jahr gescheitert ist. Wer hingegen das Risiko liebt, wird jetzt einen antizyklischen Trade auf der Longseite favorisieren. Dieser hat zwar eine überschaubare Wahrscheinlichkeit, glänzt jedoch mit einem starken CRV. Man kann nahe des Tiefs einsteigen und seine Position relativ eng absichern.

