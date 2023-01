MORPHOSYS - Pelabresib-Daten kommen früher als erwartet

MorphoSys AG - WKN: 663200 - ISIN: DE0006632003 - Kurs: 13,970 € (XETRA)

Nach einer regelrechten Aneinanderkettung an schlechten News und einem katastrophalen Aktienkursverlauf in den vergangenen drei Jahren versucht das Managament von Morphosys Optimismus zu verbreiten. Wie das Biotech-Unternehmen heute mitteilt, werden die zulassungsrelevanten Daten aus der Phase-III-Studie MANIFEST-2 für den Hoffnungsträger Pelabresib Anfang 2024 vorliegen.

Ursprünglich hatten die Verantwortlichen als Zeitraum für die Veröffentlichung der Phase-III-Daten das erste Halbjahr 2024 genannt. Bereits übermorgen will CEO Dr. Jean-Paul Kress auf der 41. JPMorgan Healthcare Konferenz weitere Neuigkeiten zu Pelabresiv und der Onkologie-Pipeline von Morphosys vorstellen. Kress über Pelabresib: "Patienten mit Myelofibrose sprechen auf die aktuelle Erstlinientherapie nicht ausreichend und nur zeitlich begrenzt an. Die zuletzt vorgestellten Phase 2-Daten deuten darauf hin, dass Pelabresib das Potenzial haben könnte, die derzeitige Standardtherapie zu verbessern, was unsere Zuversicht in die Phase-3 MANIFEST-2 Studie verstärkt. Wir freuen uns darauf, weitere Neuigkeiten zu Pelabresib und unseren anderen klinischen Programmen während der JPMorgan Healthcare Conference vorzustellen."

Fazit: stock3 und mehrere Analysten hatten zuletzt angemerkt, dass der Newsflow bei Morphosys 2023 bescheiden ausfallen dürfte. Nach zahlreichen Rückschlägen richtet sich der Blick vorrangig auf 2024 und das Projekt Pelabresib. Wird es ein Erfolg, kann sich die Aktie vervielfachen. Scheitert Pelabresib, würde sich der riskante Schritt der Übernahme von Constellation Pharmaceuticals als waghalsiger Fehltritt erweisen. Dass ein einst so breit diversifiziertes Biotech-Unternehmen in eine derartige "Hopp-oder-Top"-Situation gerät, hätten vor drei Jahren wohl die wenigsten erwartet.

