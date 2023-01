BioNTech übernimmt britisches Start-Up InstaDeep

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Das Mainzer Biotechunternehmen BioNTech verstärkt sich mit der Übernahme des britischen Start-up InstaDeep.

Für den Zukauf legt Biontech zunächst rund 362 Millionen britische Pfund in bar auf den Tisch, wie der Konzern am Dienstag mitteilte. Darüber hinaus umfasst der Deal Biontech-Aktien für die vollständige Übernahme der auf Künstliche Intelligenz spezialisierten Londoner Firma, an der sich die Mainzer vor einem Jahr in einer Finanzierungsrunde beteiligt hatten. Nähere Angaben dazu wollte Biontech nicht machen. Den InstaDeep-Eignern winken zudem zusätzliche erfolgsabhängige Meilensteinzahlungen von bis zu rund 200 Millionen britischen Pfund. Den Abschluss des Zukaufs, mit dem rund 240 neue Mitarbeiter zu Biontech kommen, wird im ersten Halbjahr erwartet.

Bereits Ende 2020 hatte Biontech mit InstaDeep eine Partnerschaft zur Entwicklung neuer Immuntherapien mit Hilfe künstlicher Intelligenz vereinbart. Beide Unternehmen wollten ein gemeinsames Innovations-Labor in London und Mainz aufbauen, um eine Reihe digitaler Initiativen etwa in den Bereichen Arzneimittelforschung und -design sowie in den Betriebsabläufen voranzutreiben. Im Fokus stand dabei die Entwicklung von neuartigen Impfstoffen und Biopharmazeutika gegen Krebs und Infektionskrankheiten.

(Bericht von Patricia Weiß, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)