Knorr-Bremse ist ein Top-Wert, um das China-Reopening zu spielen!

Werbung

China verabschiedet sich von der Zero-Covid-Politik

Nach gut drei Jahren der Null-Covid-19-Politik hat China aufgegeben. Die Phase von strengen Lockdowns, immer wiederkehrenden Massentests, wochenlangen Quarantänen und Reisebeschränkungen endeten. Die Volkswirtschaften in Europa und Nordamerika haben aufgezeigt, dass die Bevölkerung mit dem Virus leben lernen kann. Der Öffnungsschritt in China war wichtig, um das eigene Wachstum in diesem Jahr wieder anzukurbeln und die globalen Lieferketten zu stabilisieren. China könnte bereits ab dem zweiten Quartal 2023 in den Wachstumsmodus schalten. Dann wäre in diesem Jahr eine Steigerung der Wirtschaftskraft um über 4 Prozent möglich. Gerade für zyklische Aktien verbessert sich die Perspektive, denn die Verfügbarkeit von Komponenten steigt, der Inflationsschub lässt nach und aus China wird wieder mehr Nachfrage resultieren. Ein Profiteur ist Knorr-Bremse. Das Unternehmen erzielt rund 25 Prozent seiner Erlöse in der Region Asien-Pazifik und ist in China tätig.

Knorr-Bremse sorgt für sichere Nutz- und Schienenfahrzeuge

Knorr-Bremse ist auf Systeme für Nutz- und Schienenfahrzeuge spezialisiert. Für Busse, LKWs und Landmaschinen bietet das Unternehmen elektronische Bremssteuerungen, Systeme für den Antriebsstrang sowie Fahrerassistenzsysteme an. Unternehmen, wie Daimler Truck und Traton, verfügen über hohe Auftragsbestände. In dieser Dekade könnte ein wachsender Einsatz von Null-Emissions-Trucks noch für einen gewaltigen Upgrade-Zyklus bei den Flottenbetreibern sorgen. Der zweite Tätigkeitsbereich von Knorr-Bremse umfasst Bremssysteme, Einstiegssysteme, Klimaanlagen, Energieversorgung sowie Bahnsteigtüren für Schienenfahrzeuge. Der Ausbau des ÖPNVs und mehr Schienenfernverkehr spielen Knorr-Bremse langfristig bei der Produktnachfrage in die Hände. Mit einem Auftragsbestand von 6,877 Milliarden Euro hat man einen Jahresumsatz in den Büchern.

Profiteur vom China-Reopening

In der Region Asien-Pazifik erwirtschaftet Knorr-Bremse nach eigenen Angaben rund 25 Prozent der Erlöse. Die massiven Corona-Beschränkungen und eine Zurückhaltung bei neuen Schienenfahrzeugen sorgten im Geschäftsjahr 2022 für Beeinträchtigungen. Das China-Geschäft an sich war rückläufig und trug auf Gesamtkonzernbasis zu einer Reduktion beim EBIT um 20 Prozent bei. Denn während die Marktnachfrage in den Segmenten Nutz- und Schienenfahrzeuge global stark ausfiel, verzeichnete Knorr-Bremse lediglich in China eine deutliche Schwäche. Doch mit dem Reopening sollte sich das ändern. Denn die Schieneninfrastruktur an sich wird ausgebaut und das wird auch zu einer höheren Nachfrage nach Schienenfahrzeugen führen. Zudem dürften mehr Ausgaben freigesetzt werden, um die Emissionen zu reduzieren und den Bedarf an zusätzlichen Transportkapazitäten zu decken. Schließlich steigt der Content je Schienenfahrzeug in China und auch das kommt Knorr-Bremse zugute. Daher ist Knorr-Bremse als Systemanbieter für Schienenfahrzeuge in einer aussichtsreichen Position, um vom Reopening zu profitieren. Die Aktie beginnt sich in Bewegung zu setzen und die Verbesserung der Perspektive einzupreisen!

Trading-Idee: Endlos-Turbo Long Optionsschein auf Knorr-Bremse AG

Anleger, die von einer positiven Geschäftsentwicklung des Unternehmens Knorr-Bremse AG ausgehen, könnten als Alternative zu einem Direktinvestment mit einem Endlos-Turbo Long Optionsschein der DZ BANK bezogen auf die Knorr-Bremse-Aktie (Basiswert) auf ein solches Szenario setzen (z.B. WKN DW3HQU). Mit Endlos-Turbo Long Optionsscheinen können Anleger überproportional an allen Kursentwicklungen des zugrunde liegenden Basiswerts partizipieren. Aufgrund der Hebelwirkung reagiert ein Endlos-Turbo Long Optionsschein auf kleinste Kursbewegungen des zugrunde liegenden Basiswerts. Da die Wertentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts im Laufe der Zeit schwanken oder sich nicht entsprechend den Erwartungen des Anlegers entwickeln kann, besteht das Risiko, dass das eingesetzte Kapital nicht in voller Höhe zurückgezahlt wird . Sollte der Kurs des zugrunde liegenden Basiswerts an mindestens einem Zeitpunkt während der Laufzeit eines Endlos-Turbo Long Optionsscheins auf oder unter der sog. Knock-Out-Barriere notieren (Knock-out-Ereignis), verfällt der Endlos-Turbo long Optionsschein wertlos . Die Knock-Out-Barriere wird täglich angepasst. Ansprüche aus dem zugrunde liegenden Basiswert (z.B. Dividenden, Stimmrechte) stehen dem Anleger nicht zu. Ein Endlos-Turbo long Optionsschein hat keine feste Laufzeit. Er kann insgesamt zu festgelegten Terminen (ordentliche Kündigungstermine) durch die DZ BANK gekündigt werden. Ein Anleger kann einen Endlos-Turbo long Optionsschein an festgelegten Terminen (Einlösungstermine) einlösen.

Einen gänzlichen Verlust des eingesetzten Kapitals erleidet der Anleger bei einem Endlos-Turbo long Optionsschein mit Basiswert Knorr-Bremse AG-Aktie, wenn der Kurs der Aktie des Unternehmens Knorr-Bremse AG zu einem beliebigen Zeitpunkt während der Haltedauer auf oder unter der Knock-Out-Barriere notiert. ( Totalverlustrisiko ). Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK ihren Verpflichtungen aus dem Produkt aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann .

Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar .

Stand: 09.01.2023, DZ BANK AG / Online-Redaktion