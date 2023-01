AURUBIS - Aktie "on Fire" - in Kürze wieder dreistellige Kurse?

Aurubis AG - WKN: 676650 - ISIN: DE0006766504 - Kurs: 91,640 € (XETRA)

Nach einer dynamischen Konterbewegung an der mittelfristigen Unterstützung bei 51,32 EUR stieg die Aktie von Aurubis seit Oktober in einem bis Mitte Dezember geradlinig verlaufenden Kaufimpuls nach Norden. Am 21. Dezember, dem Tag der Veröffentlichung der Quartalszahlen kam es zu einer heftigen Verkaufswelle, die intraday aber direkt wieder gekontert wurde. Seither setzt sich der Aufwärtstrend der Aktie, die sich seit diesem Tag in Form eines Hebelproduktes im Swing Trading Depot auf stock3PROmax befindet, weiter dynamisch fort.

Kurze Korrektur am Widerstandscluster wahrscheinlich

Aktuell erreicht die Aktie das Widerstandscluster zwischen 91,82 (Korrekturtief aus dem Januar 2022) und 93,48 EUR (61,8 %-Retracement der Abwärtsbewegung seit dem Allzeithoch). Ein korrektiver Rücksetzer in Richtung 84,48 EUR könnte an dieser Zone beginnen. Eine leichte Gegenbewegung wäre auch für den weiter bullischen Verlauf gesund.

Aufgrund der Durchschlagskraft des Anstiegs der vergangenen Wochen könnte es aber auch zu einem Sprung über 93,48 EUR kommen. Damit wäre ein weiteres starkes Kaufsignal aktiviert und Zugewinne bis 97,60 EUR und den Widerstand bei 101,20 EUR möglich. Darüber wäre der Weg bis 105,48 EUR und an das Allzeithoch bei 119,75 EUR frei.

Mit einem Ende des Aufwärtstrends müsste man aktuell erst beim Kursen unter 82,00 EUR rechnen und in diesem Fall von Korrekturen bis 78,48 und später 72 EUR ausgehen.

Charttechnisches Fazit: Die Aktie von Aurubis ist auf dem Weg in Richtung 101,20 und 105,48 EUR. Eine vorherige Korrektur bis 84,48 EUR würde den bullischen Ausblick nicht trüben, sondern im Gegenteil interessierten Anlegern wieder Einstiegschancen in die steile Rally bieten.

Aurubis Chartanalyse (Tageschart)

