Zeitzyklen signalisieren Wendepunkt | Ein Gespräch mit Lars von Thienen
// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //
Lars von Thienen beschäftigt sich seit vielen Jahren mit den Zeitzyklen an den Finanzmärkten. Für die Foundation for the Study of Cycles spricht er mit mir über die aktuellen Zyklen des S&P 500 und Nasdaq 100. Bitcoin, Öl und Erdgas werden ebenfalls beleuchtet. Auf dem Discord-Kanal von 360WallStreet.de folgt am Freitag den 14. August um 16 Uhr eine Q&A-Session mit der Community.
00:00 Intro
01:45 Die Basics
05:40 Welcher Zeitzyklus entscheidet?
10:00 Paul Tudor Jones und die Zyklen
14:30 Ultra-Langfristzyklus
19:30 Langfristzyklus auf Rot gesprungen
21:15 Saisonale- vs. Zeitzyklen
22:48 Zyklen und Finanzstress
28:30 Nasdaq 100 Tageszyklus kippt
32:14 S&P 500 Zeitzyklus dreht runter
40:29 Bitcoin Zyklus in Takt
45:40 Öl-Zyklus seitwärts bis schwächer
49:30 Erdgas/Öl-Ratio
