Zeitzyklen signalisieren Wendepunkt | Ein Gespräch mit Lars von Thienen

Lars von Thienen beschäftigt sich seit vielen Jahren mit den Zeitzyklen an den Finanzmärkten. Für die Foundation for the Study of Cycles spricht er mit mir über die aktuellen Zyklen des S&P 500 und Nasdaq 100. Bitcoin, Öl und Erdgas werden ebenfalls beleuchtet. Auf dem Discord-Kanal von 360WallStreet.de folgt am Freitag den 14. August um 16 Uhr eine Q&A-Session mit der Community.



00:00 Intro

01:45 Die Basics

05:40 Welcher Zeitzyklus entscheidet?

10:00 Paul Tudor Jones und die Zyklen

14:30 Ultra-Langfristzyklus

19:30 Langfristzyklus auf Rot gesprungen

21:15 Saisonale- vs. Zeitzyklen

22:48 Zyklen und Finanzstress

28:30 Nasdaq 100 Tageszyklus kippt

32:14 S&P 500 Zeitzyklus dreht runter

40:29 Bitcoin Zyklus in Takt

45:40 Öl-Zyklus seitwärts bis schwächer

49:30 Erdgas/Öl-Ratio





















