HELLOFRESH - Tradingziel mit +23% erreicht! Exane BNP senkt den Daumen!

HelloFresh SE - WKN: A16140 - ISIN: DE000A161408 - Kurs: 27,000 € (XETRA)

Neben vielen anderen Chancen bei stark abgestraften deutschen Titeln wies ich Anfang des Jahres auch auf die Hellofresh-Aktie hin. Im stock3-PLUS-Artikel war als Zielbereich 27,45 bis 28,40 EUR angegeben, den der Wert in der Vorwoche souverän erreichte. Leser freuen sich folglich über einen ungehebelten Gewinn von über 20 % bei der Aktie. stock3 PLUS können Sie aktuell mit dem CODE TRYPLUS einen Monat kostenfrei testen. Das Angebot gilt noch bis einschließlich 20. Januar.

Der Zwischenspurt führte die Aktie auch wieder in die Nähe des Zwischenhochs bei 28,45 EUR, wo sich die weitere mittelfristige Ausrichtung entscheiden dürfte. Handelt es sich bei dem jüngsten Anstieg nur um eine C-Welle, also eine zweite Erholungswelle einer dreiteiligen Erholung innerhalb der langfristigen Abwärtsbewegung, dürften schon bald massive Kursverluste folgen. Gelingt dagegen der überzeugende Break des Kursbereichs 27,45 bis 28,45 EUR, würde sich auch das übergeordnete Chartbild aufhellen. Ein potenzieller Doppelboden könnte Potenzial in Richtung 36,80 EUR freischalten.

Analysten vorrangig positiv gestimmt

Die Analystenstimmen fielen in diesem Jahr bislang größtenteils positiv aus. Goldman Sachs vergibt das Rating "Buy" und sieht ein Ziel von 44 EUR für die Aktie, die Bank of America passte das Ziel von 54 auf 36 EUR an und vergibt als Rating ebenfalls "Buy". Credit Suisse hat das Rating wieder aufgenommen und sieht als Ziel sogar 58 EUR. Metzler geht beim Ziel von 60 auf 45 EUR und bewertet den MDAX-Titel ebenfalls mit "Buy". Die Pessimisten findet man dagegen bei Bernstein ("Sell" und Kursziel 18 EUR) und heute auch bei Exane BNP. Analyst Andrew Gwynn hat die Hellofresh-Aktie heute von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel auf 28 EUR gesenkt. Die Anlagestory von Hellofresh sei aktuell "unklar". Vor allen Dingen die hohen Abwanderungsraten von Kunden bewertet Gwynn negativ.

Mit Blick auf das erreichte Kursziel ist das Timing des Experten auch charttechnisch gar nicht so schlecht. Eine Konsolidierung würde der Aktie wie auch dem Gesamtmarkt guttun und könnte wieder neue Chancen bieten. Am 7. März wird Hellofresh die Jahreszahlen 2022 präsentieren, am 23. März findet der Kapitalmarkttag statt.

Fazit: Trader nehmen bei der Hellofresh-Aktie, falls noch nicht geschehen, zumindest Teilgewinne mit. Interessierte Neueinsteiger warten die nächsten Konsolidierungsmuster ab.

Jahr 2022e* 2023e* 2024e* Umsatz in Mrd. EUR 7,65 8,46 9,37 Ergebnis je Aktie in EUR 1,09 1,44 1,97 Gewinnwachstum 32,11 % 36,81 % KGV 25 19 14 KUV 0,6 0,5 0,5 PEG 0,6 0,4 *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

HelloFresh-Aktie

(© GodmodeTrader 2023 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)