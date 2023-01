Hallo Leute! Sucht Ihr Rat, was jetzt zu tun ist? Wer nicht zugucken will, sondern vom erfreulichen Jahresauftakt zum Mitmachen angeregt wird, kriegt von den Profis Rezepte von A bis Z geliefert. Es ist also für jeden was dabei.

Die Entwicklung der Nachrichtenlage an der Börse (und rundherum) ist eine Fortsetzung der letzten Wochen 2022: Der Optimismus im Bullenlager nimmt zu, ist aber (längst noch) nicht überschwänglich. Schon im Vormittagsverlauf meldeten die Agenturen, dass wenig los sei, Gewinnmitnahmen beobachtet werden und unsere Börse in einer Konsolidierung angekommen sei. Der Dax steigt weiter, klingt es zufrieden, doch steigen jetzt auch die Risiken, wird eingeschränkt. Dazu passt die typische Metapher „Die Luft wird dünner“.

Nimmt man dann auch die jüngsten (internationalen) Analysen und Prognosen dazu, dürfte Euch klar werden, meine Freunde, dass Ihr selbst die Qual der Wahl habt. Denn es gibt (oft nur vorsichtige) Kaufempfehlungen für alle wichtigen Aktienmärkte rund um den Globus. Nur wird von anderen Experten vor Rückschlägen gewarnt, werden die Aussichten für Wall Street, Europa und Asien stark differenziert. Gleichgeblieben ist die mehrheitliche Einschätzung der Strategen, dass die Musik im ersten Halbjahr spielt und danach die Risiken wieder zunehmen können. Ganz vereinzelt wollen Geldmanager sogar eine Baisse nicht ausschließen.

Strich drunter: Vieles spricht für „V-W-Börsen“ in den nächsten Wochen und Monaten – das „V“ steht für Volatil, das „W“ für Wechselhaft. Man könnte auch sagen, dass es bei der seit langem anhaltenden „Dreiecksdiskussion“ bleiben wird: Was wird aus Inflation – Zinsen – Konjunktur? Mutige unter Euch werden weiterhin das Stockpicking bevorzugen. Vom Aktienmarkt verabschieden würde ich mich nicht. Und bitte nicht vergessen, Leute: Die nebulöse Marktlage kann sich über Nacht wieder aufklaren.