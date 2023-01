OTS: Dachser SE / Dachser übernimmt niederländischen Lebensmittellogistiker ...

Dachser übernimmt niederländischen Lebensmittellogistiker Müller (FOTO) Kempten (ots) - Dachser sichert sich das führende Netzwerk für Lebensmitteldistribution in den Niederlanden und eröffnet Müller gleichzeitig Wachstumspotenziale mit europäischen Verkehren. Dachser erwirbt die Transportgroep A. Müller B.V. (Müller) mit Sitz in Holten, Niederlande. Zum Kaufumfang gehört auch der substanzielle Eigenfuhrpark des niederländischen Lebensmittellogistikers. Über den Kaufpreis haben die beiden Unternehmen Stillschweigen vereinbart. Die Akquisition bedarf noch der Zustimmung durch die niederländische Wettbewerbsbehörde. Die Transportgroep A. Müller B.V. ist Teil einer Holding im Familienbesitz und tritt am Markt unter dem Namen "Müller Fresh Food Logistics" auf. Die 770 Mitarbeitenden im Geschäftsfeld Lebensmittellogistik erwirtschafteten im Jahr 2021 einen Umsatz von rund 90 Millionen Euro. Das Unternehmen gehört damit zu den führenden Lebensmittellogistikern in den Niederlanden . Das Werkstatt-Geschäft von Müller, in dem weitere 80 Mitarbeitende tätig sind, wird nicht von Dachser erworben und in Zukunft eigenständig weitergeführt. Das Traditionsunternehmen Müller ist an fünf Standorten in den Niederlanden vertreten. Der Full-Service-Logistikdienstleister bietet Transporte und Distribution im Bereich Ambient Food, Frische und Tiefkühlbereich an. Hinzu kommen Warehousing über alle Temperaturbereiche hinweg sowie kundenindividuelle Mehrwertdienstleistungen (Value-Added Services). Der CEO von Müller, Jan-Peter Müller, wird das Unternehmen auch weiterhin gemeinsam mit seinem bewährten und erfolgreichen Managementteam führen. "Müller gehört in der Lebensmittellogistik seit vielen Jahren zu den Marktführern in den Niederlanden", sagt Jan-Peter Müller, CEO von Müller. "Als Teil von Dachser erhalten wir nicht nur Zugang zum Dachser Food Logistics-Netzwerk in Deutschland, sondern auch zu dem von Dachser geführten European Food Network mit einer Abdeckung von 34 Ländern. Damit können wir unseren Kunden neue Perspektiven bieten. Für Müller eröffnen sich aus der Akquisition erhebliche Wachstumspotenziale als Teil eines dynamischen, internationalen Familienunternehmens. Das sind sehr gute und sichere Zukunftsaussichten, vor allem für unsere Mitarbeitenden." Zuverlässigkeit und Qualität verbinden Die Kunden von Dachser können in Zukunft auf das enge Distributionsnetz von Müller in den Niederlanden zurückgreifen. Dieses bedient das Unternehmen mit einem eigenen Fuhrpark mit 350 Lkw und 400 Trailern sowie über 400 angestellten Fahrern und Fahrerinnen. "Der Erwerb von Müller in den Niederlanden ist für uns ein wichtiger Schritt, unsere Geschäftsaktivitäten in Benelux auszubauen. Mit dem Erwerb sichern wir unseren deutschen und europäischen Kunden Distributionskapazitäten mit hoher Qualität im wichtigen niederländischen Food-Markt", sagt Alfred Miller, Managing Director Dachser Food Logistics. "Zuverlässigkeit und Qualität haben für Müller höchste Priorität; das ist eine große Gemeinsamkeit, die wir teilen. Auch mit seinen Werten als Familienunternehmen passt Müller ideal zu Dachser", ergänzt Alexander Tonn, COO Road Logistics bei Dachser. Das größte Asset des niederländischen Food-Logistikers sei laut Tonn aber seine Belegschaft: "Müller ist im Markt bekannt für seine hochqualifizierten und motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Büros, Logistikanlagen und hinter dem Lenkrad. Sie sind es, die das Unternehmen so erfolgreich machen. Wir freuen uns außerordentlich, sie in der Dachser-Familie begrüßen zu können." Dachser-Präsenz in den Niederlanden verstärkt Dachser ist in den Niederlanden bereits seit 1975 mit einer eigenen Landesorganisation vertreten, die mit den Business Lines European Logistics (Industrie- und Konsumgüter) sowie Air & Sea Logistics (Luft- und Seefracht) am Markt aktiv ist. Inklusive Müller beschäftigt Dachser in den Niederlanden zukünftig 1.300 Mitarbeitende an 12 Standorten. Über Dachser: Das Familienunternehmen Dachser mit Hauptsitz in Kempten, Deutschland, bietet Transportlogistik, Warehousing und kundenindividuelle Services innerhalb von zwei Business Fields: Dachser Air & Sea Logistics und Dachser Road Logistics. Letzteres teilt sich in die beiden Business Lines Dachser European Logistics und Dachser Food Logistics auf. Übergreifende Kontraktlogistik-Services sowie branchenspezifische Lösungen ergänzen das Angebot. Ein flächendeckendes europäisches sowie interkontinentales Transportnetzwerk und komplett integrierte Informationssysteme sorgen weltweit für intelligente Logistiklösungen. Mit rund 31.800 Mitarbeitern an weltweit 376 Standorten erwirtschaftete Dachser im Jahr 2021 einen konsolidierten Netto-Umsatz von rund 7,1 Milliarden Euro. Der Logistikdienstleister bewegte insgesamt 83,6 Millionen Sendungen mit einem Gewicht von 42,8 Millionen Tonnen. Dachser ist mit eigenen Landesgesellschaften in 42 Ländern vertreten.