Nach seinem starken Lauf im noch jungen Börsenjahr 2023 dürfte der Dax am Dienstag zum Handelsstart etwas nachgeben. Knapp eine Stunde vor dem Handelsauftakt signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex ein Minus von 0,21 Prozent auf 15.102 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitbarometer der Eurozone wird ebenfalls 0,2 Prozent schwächer erwartet.

Seit Jahresbeginn hat der Dax um bald neun Prozent zugelegt, weshalb Gewinnmitnahmen nicht überraschen dürften. Impulse für den Handel gibt es zunächst aber nur wenige, da in den USA an der Wall Street nach einem verlängerten Wochenende erst an diesem Dienstag wieder gehandelt wird. Im Blick stehen indes Daten zum Wirtschaftswachstum aus China. Nach offiziellen Angaben legte das Bruttoinlandsprodukt im vierten Quartal wegen der chaotischen Corona-Situation nur noch um 2,9 Prozent zu. Das ist zwar mehr als von Experten erwartet, das Wachstumsziel der Regierung für das Gesamtjahr wurde allerdings deutlich verfehlt.

Hierzulande stehen am Vormittag die Konjunkturerwartungen des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) auf der Agenda. Die deutsche Konjunktur erwies sich im abgelaufenen Jahr trotz des Ukraine-Kriegs und hoher Inflation als außerordentlich widerstandsfähig. Die Dekabank rechnet im Januar mit einer erneut gestiegen Zuversicht bei den vom ZEW befragten Finanzmarktanalysten. Jüngste Daten hätten die Hoffnung geweckt, dass die Rezession deutlich milder als ursprünglich befürchtet ausfallen könnte.

Der Modeanbieter Hugo Boss veröffentlichte am Morgen besser als erwartete Quartalszahlen. Trotz der hohen Inflation steigerte er Umsatz und Ergebnis im vergangenen Jahr und verzeichnete damit nochmals eine starke Dynamik im Schlussviertel 2022. Auf der Handelsplattform Tradegate legte die Aktie im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag um rund ein Prozent zu.

Der Internetdienstleister und Telekomkonzern United Internet dürfte in den Blick rücken, nachdem die Cloud-Dienstleistungstochter Ionos ihren Börsengang für das erste Quartal angekündigt hatte. United Internet wird nach Abschluss eine Mehrheitsbeteiligung behalten. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg im Dezember berichtet hatte, erhofft sich United Internet eine Ionos-Bewertung von bis zu fünf Milliarden Euro. Ionos erwirtschaftete 2021 einen Gesamtumsatz von 1,1 Milliarden Euro. Die United-Internet-Aktie stieg auf Tradegate vorbörslich im Vergleich zum Xetra-Schluss um etwas weniger als ein Prozent.

Am Nachmittag werden aus den USA weitere Quartalsberichte von großen US-Banken erwartet, die Impulsgeber für die Aktien der heimischen Finanzinstitute Deutsche Bank und Commerzbank werden könnten. Am Freitag hatten bereits JPMorgan , die Citigroup und die Bank of America über ihr viertes Quartal berichtet. An diesem Dienstag werden Morgan Stanley und Goldman Sachs berichten.

Gestern kein Handel an der Wall Street

Der Handel an den US-Aktienmärkten hat am Montag wegen eines Feiertags geruht.

Uneinheitlichkeit an Asiens Börsen

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss nach den Verlusten zum Wochenstart 1,2 Prozent höher. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den Festlandbörsen sank hingegen um 0,3 Prozent und der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong büßte 1,3 Prozent ein. Die Wirtschaft in China wuchs im vierten Quartal stärker als von Experten erwartet. "Chinas Wirtschaft hat die steigenden Covid-Zahlen bislang überraschend gut weggesteckt", schrieb Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Dass die Börsen dort trotzdem negativ reagierten, müsse nicht an den Zahlen liegen. Denn zuletzt seien die Indizes besonders stark angestiegen und positive Nachrichten würden nun für Gewinnmitnahmen genutzt.

Renten

Bund-Future 137,98 -0,09%

Devisen: Euro stabil über 1,08 US-Dollar

Der Euro hat am Dienstag im frühen Handel stabil über der Marke von 1,08 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0830 Dollar. Sie notiert damit leicht unter ihrem am Vortag markierten Neunmonatshoch. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,0812 Dollar festgesetzt.

Am Dienstag stehen unter anderem die Konjunkturerwartungen des Mannheimer ZEW-Instituts auf dem Programm. Die Umfrage unter Finanzexperten hat sich in den vergangenen Monaten Zug um Zug gebessert, allerdings ausgehend von sehr niedrigem Niveau. Mittlerweile zeichnet sich ab, dass der wegen des Ukraine-Kriegs befürchtete Konjunktureinbruch wohl ausbleibt.

Euro/USD 1,0830 0,09

USD/Yen 128,5800 0,03

Euro/Yen 139,2530 0,12

Ölpreise tendieren uneinheitlich

Die Ölpreise haben am Dienstag im frühen Handel uneinheitlich tendiert. Während der Preis für die Nordseesorte Brent leicht anstieg, kostete US-Erdöl etwas weniger. Ein Barrel (159 Liter) Brent zur Lieferung im März notierte am Morgen bei 84,77 US-Dollar. Das waren 31 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Februar-Lieferung fiel dagegen um 43 Cent auf 79,43 Dollar.

Für tendenziell positive Stimmung am Rohölmarkt sorgten Konjunkturdaten aus China. Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt wuchs im vierten Quartal des vergangenen Jahres stärker als erwartet. Im Gesamtjahr 2022 wurde das Wachstum allerdings stark durch den lange Zeit strikten Corona-Kurs der politischen Führung belastet. Die Volksrepublik zählt zu den weltweit größten Energieverbrauchern.

Brent 84,73 0,27 USD

WTI 79,37 -0,49 USD

Umstufungen von Aktien

Termine Unternehmen

07:00 CHE: Lindt & Sprüngli, Jahresumsatz

07:30 DEU: Hugo Boss, Q4-Zahlen

13:25 USA: Goldman Sachs, Q4-Zahlen

13:30 USA: Morgan Stanley, Q4-Zahlen

Termine Konjunktur

03:00 CHN: BIP Q4/22

03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 12/22

03:00 CHN: Industrieproduktion 12/22

03:00 CNH: Sachanlagen 2022

08:00 DEU: Verbraucherpreise 12/22 (endgültig)

08:00 GBR: Arbeitsmarktdaten 12/22

10:00 ITA: Verbraucherpreise 12/22 (endgültig)

11:00 DEU: ZEW-Umfrage 01/23

14:30 USA: Empire State Manufacturing Bericht 01/23

Sonstige Termine

AUT: Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt

CHE: Fortsetzung der Jahreskonferenz des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos (bis 20.01.)

DEU: Fortsetzung Messe Caravan Motor Touristik (CMT) (bis 22.01.)

EUR: Euro-Finanz- und Wirtschaftsminister treffen sich in Brüssel

Redaktion onvista/dpa-AFX