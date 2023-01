Der Dax hat eine erstaunliche Rallye zum Jahresanfang hingelegt: Sehen wir dieses Jahr neue Rekorde oder ist das nur ein Strohfeuer?

Der DAX erreichte soeben mit über 15.000 einen Gewinn von rund 25 % ab September letzten Jahres. Daran hat niemand geglaubt. Vor der Berichtssaison steht nun die Prüfung an, ob dies fundamental hält. Die Differenz bis zum alten Rekord beträgt nur noch 5 bis 6 %. In der Pandemiekrise lief es ähnlich. Nach dem Einbruch damals wurde nach 10 Monaten der alte Stand wieder hergestellt. Diesmal geht es in gleicher Form mit der Tendenz eines neuen Rekordes, der deutlich höher angesiedelt ist. Sichtweite dafür rund 1 Jahr mit dem wahrscheinlichen Stand von 17.777, wie ich es bereits formuliert hatte.

Nach Jeff Ubben steigt wohl auch Bluebell Capital bei Bayer ein: Wie wahrscheinlich ist eine Aufspaltung Bayers?

Bayer hat sich mit dem Erwerb von Monsanto ein Risiko eingehandelt, welches vorher nicht abschätzbar war. Der problematische Rechtsstreit in den USA führt zu einer neuen Gewichtung: Monsanto muss aus der Konzernbilanz von Bayer eliminiert werden und das bedeutet Börsengang über einen Spin-off bis maximal 51 % Anteile, die bei Bayer verbleiben. Daraus ergibt sich eine Hochrechnung des Gesamtwertes von Bayer als Konzern von etwa 80 bis 85 Mrd. Euro, wie in New York seit langer Zeit permanent vorgetragen wird. Dem kann man folgen. Aktueller Marktwert von Bayer jetzt rd. 55 Mrd. Euro.

Bei Nordex sprudeln die Aufträge nur so rein: Sollte man als Anleger die Chance ergreifen?

Nordex hat einen interessanten Auftragsbestand, aber eine schwache Ertragslage, die bis jetzt zu unbefriedigenden Ergebnissen führt. Auf die Verbesserung der Produktivität kommt es mithin an. Zudem werden die Großaktionäre (Finanzinvestoren) unterschiedlich eingeschätzt, was insbesondere für die Finanzierung von Nordex wichtig ist. Dies bedarf einer Klärung. Erst dann sind höhere Bewertungen möglich, die in die Größenordnungen von 3,2 bis 3,4 Mrd. Euro gegen aktuell rd. 2,7 Mrd. Euro gehen.