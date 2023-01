Lindt mit guten Zahlen – Umsatz knapp unter 5 Mrd. CHF – Prognose bestätigt

Der Umsatz des Schweizer Schokoladenfabrikanten Lindt&Sprüngli ist 2022 organisch um 10,8 Prozent auf 4,97 Mrd. CHF gewachsen (Vorjahr: 4,59 Mrd. CHF). Damit wurde die 5-Milliarden-Franken-Schwelle nur knapp verfehlt. Zieht man die Währungseffekte ab, die aufgrund des schwächeren Euros und Pfundes entstanden sind, liegt das Wachstum auf Basis des CHF immer noch bei 8,4 Prozent.

Wachstum erzielt Lindt&Sprüngli in allen Regionen. In Europa betrug es organisch 5,3 Prozent auf 2,3 Mrd. CHF und in Nordamerika 15,7 Prozent auf 2,03 Mrd. CHF. In den USA sind auch die beiden Tochtergesellschaften Ghirardelli und Russell Stover zweistellig gewachsen. Die Region „Rest der Welt“ wuchs prozentual am stärksten mit 16,6 Prozent auf 0,65 Mrd. CHF.

Aufgrund dieser sehr guten Umsatzzahlen ist das Unternehmen zuversichtlich, eine operative Gewinnmarge (EBIT) von 15 Prozent zu erreichen. Das heißt: 15 Prozent des Umsatzes bleiben als Gewinn vor Steuern und Zinsen im Unternehmen. Das wären knapp 750 Mio. CHF.

Für das laufende Geschäftsjahr 2023 plant Lindt&Sprüngli weiterhin ein Umsatzwachstum zwischen 6 und 8 Prozent und eine Steigerung der operativen Gewinnmarge zwischen 0,2 und 0,4 Prozentpunkte.