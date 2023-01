Vaudoise Assurances / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Firmengründungen online: Die Vaudoise-Gruppe unterstützt NewCo bei der Expansion in die Deutschschweiz



18.01.2023 / 10:00 CET/CEST



Lausanne, 18. Januar 2023 – Die Gruppe Vaudoise Versicherungen investiert in das Scale-up-Unternehmen NewCo, das Unternehmerinnen und Unternehmer bei den verschiedenen Schritten zur Gründung eines Online-Unternehmens begleitet. NewCo ist Leader im Bereich LegalTech in der Westschweiz und möchte nun auch in der Deutschschweiz Fuss fassen. Das Scale-up-Unternehmen NewCo wurde 2020 von Flamur und Qazim Ademi gegründet und bietet digitale Lösungen, um Unternehmerinnen und Unternehmern bei den verschiedenen Schritten der Unternehmensgründung zu helfen. Von der Anfrage über die Unterschriftenbeglaubigung bis zur Eintragung ins Handelsregister – NewCo bietet einfache und schnelle digitale Lösungen.



NewCo mit Hauptsitz in Lausanne hat bis heute mehr als 2 500 Unternehmensgründungen und/oder -änderungen durchgeführt. Um das Wachstum des Unternehmens zu unterstützen, hat die Gruppe Vaudoise Versicherungen einen Anteil von 20 % am Kapital der Gesellschaft übernommen. «Unser Ziel ist die Demokratisierung des Unternehmertums», sagt Flamur Ademi, CEO von NewCo. Mit der Investition der Vaudoise-Gruppe können wir unsere führende Position in der Westschweiz stärken und unsere Entwicklung in der Deutschschweiz fortsetzen.»



Stärkung des Ökosystems KMU

«Diese Investition entspricht unserer Strategie, das Ökosystem KMU unseres Unternehmens zu stärken», erklärt Stefan Schürmann, Leiter Corporate Development und M&A der Vaudoise-Gruppe. So kann unser Vertriebsnetz neue Unternehmen erreichen und unsere KMU-Kunden profitieren von einer digitalen Lösung zur Unternehmensgründung und -änderung.»



Valérie Beauverd, Kommunikationsspezialistin und Media Relations, 021 618 87 25, vbeauverd@vaudoise.ch Die Gruppe Vaudoise Versicherungen

Die Vaudoise Versicherungen gehören zu den zehn grössten Privatversicherern in der Schweiz. Das 1895 gegründete Unternehmen bietet hochwertige Beratung und Produkte in allen Bereichen der Versicherung, der Vorsorge und der Vermögensverwaltung. Die Vaudoise ist nah bei ihren Kundinnen und Kunden, sowohl für die Beratung als auch bei der Schadenregulierung. Die Gruppe beschäftigt über 1 800 Mitarbeitende, darunter sind rund 100 Lernende und Personen in Ausbildung. Ganz im Sinne ihrer genossenschaftlichen Wurzeln gibt die Vaudoise ihren Kunden einen Teil des Gewinns in Form von Prämienrückerstattungen weiter. Im Jahr 2022 wird sie so CHF 36 Millionen verteilen. Die Aktien der Vaudoise Versicherungen Holding AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (VAHN).

