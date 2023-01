VARTA - Das erwarten Analysten für 2023!

VARTA AG - WKN: A0TGJ5 - ISIN: DE000A0TGJ55 - Kurs: 25,420 € (XETRA)

Um Varta ist es ruhig geworden. Die Pusher lassen wohl Gras über die Sache wachsen, die Bären haben 2022 ihren Schnitt gemacht. Wie viele abgestrafte Aktien aus dem Vorjahr war auch dieser Titel in den ersten Handelstagen 2023 unter den Gewinnern. Wie sehen die Aussichten für 2023 aus?

Wo soll das Geld herkommen?

Mein Kollege Sascha Gebhard berichtete bereits über die Kurzarbeit-Ausweitung am Standort Nördlingen. Ein weiteres Zeichen, dass das Unternehmen nicht mit einer schnellen Erholung im Geschäft rechnet. Und auch die Analystengilde ist bislang äußerst zurückhaltend. Wobei der Konsens eine Verbesserung im Jahr 2023 erwartet. So soll der Umsatz sich von voraussichtlich gut 800 Mio. EUR sich auf gut 850 Mio. EUR. Auch 2023 dürfte Varta aber Verluste schreiben. Analysten erwarten ein Minus von 0,05 EUR je Aktie und einen negativen Free Cashflow von knapp 27 Mio. EUR. Das wäre eine deutliche Verbesserung zum Vorjahreswert (Free Cashflow von voraussichtlich -120 Mio. EUR). Gerade der Cashbestand dürfte aber eines der Kernprobleme bleiben. Innerhalb der ersten neun Monate 2022 war Vartas Finanzmittelbestand von 73,1 Mio. EUR auf 32,4 Mio. EUR zusammengeschrumpft. Weitere finanzielle Mittel sind dringend notwendig. Eines dürfte ebenfalls klar sein: Die satten Dividendenzahlungen von 100 Mio. EUR pro Jahr gehören der Vergangenheit an. Analysten rechnen in den kommenden Jahren mit keinen Dividendenausschüttungen.

Offiziell prognostiziert das Unternehmen mit Stand Mitte November 2022 einen 2023er Umsatz zwischen 850 und 880 Mio. EUR und ein bereinigtes EBITDA zwischen 90 und 110 Mio. EUR. Die Analysten liegen mit ihrer Umsatzerwartung also eher am unteren Rand der Spanne, mit der Gewinnerwartung derzeit dagegen darüber. Selbst wenn man ein Jahr weiterblickt und Varta den Turnaround schaffen sollte, dürfte das Ergebnis deutlich unter 1 EUR je Aktie liegen, womit sich aktuell ein KGV von 33 für 2024 errechnet.

Kurzfristige Entscheidung steht an

Aus charttechnischer Sicht hat der Anstieg um knapp 30 % am übergeordneten Bild der Aktie wenig verändert. Es geht nun darum, ob sich diese Erholung noch ausdehnt. Dafür müsste der Wert im Idealfall spätestens um 24 EUR wieder nach oben drehen. Unterhalb dieser Marke steigen die Chancen für die Bären, dass die Aktie erneut das Tief bei 21,60 EUR ansteuert. Darunter werden bereits Kurse im Bereich des Allzeittiefs bei 17,67 EUR spruchreif. Als Widerstände fungieren das Hoch bei 27,85 EUR und darüber der EMA50.

Fazit: stock3 wird die Entwicklung der Varta-Aktie auch 2023 begleiten. Große fundamentale Verbesserungen sollten Anleger aber nicht erwarten. Persönlich würde mich eine Kapitalmaßnahme 2023 alles andere als wundern. Varten wir es ab.

Jahr 2022e* 2023e* 2024e* Umsatz in Mio. EUR 809,69 854,65 961,96 Ergebnis je Aktie in EUR -1,17 -0,05 0,78 Gewinnwachstum - - KGV - - 33 KUV 1,3 1,2 1,1 PEG 5,3 neg. *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

Varta-Aktie

JETZT 1 Monat gratis* stock3 PLUS sichern!

Das erwartet Sie: ✔️ exklusive und brandaktuelle Trading-Setups ✔️ Investmentideen unserer Experten ✔️ fundamentale & charttechnische Analysen ✔️ unbegrenzter Zugriff auf alle stock3-Artikel und jeden 1. Donnerstag im Monat kostenloser Zugang zum exklusiven Trading-Service PROmax.

Jetzt Code TRYPLUS einlösen.

(© GodmodeTrader 2023 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)