Weshalb mir diese US-Techaktie technisch gut gefällt ?!

Cisco! Cisco Systems ist der weltgrößte Anbieter von Hardware und Software für Netzwerklösungen. Das Segment Infrastructure Platforms umfasst Hardware- und Softwareprodukte für Switching-, Routing-, Data Center- und Wireless-Anwendungen. Das Applikationsportfolio enthält Produkte für Zusammenarbeit, Analyse und das Internet der Dinge. Sicherheitssegment enthält Firewall- und softwaredefinierte Sicherheitsprodukte, Services umfassen technischen Support und erweiterte Serviceangebote von Cisco. Hardware-Angebot der Firma wird durch Lösungen für Software-Defined Networking, Analytics und Intent-based Networking ergänzt. In Zusammenarbeit mit Cisco-Initiative für wachsende Software und Services konzentriert sich das Umsatzmodell auf die Zunahme der Abonnements und wiederkehrenden Verkäufe.

Am 15. Februar wird Cisco Quartalszahlen präsentieren.

Seit Oktober vergangenen Jahres bildet Cisco gegenüber dem Nasdaq Composite relative Stärke aus, Cisco konnte nennenswert steigen, der Nasdaq läuft auf niedrigem Niveau seitwärts.

Charttechik: Sei Juni 2022 bildet sich unterhalb der charttechnischen Barriere bei 50,xx USD ein charttechnisches Bodenmusterfraktal aus. Zeitlich kann sich das noch hinziehen, im Worst Case könnte der Aktienkurs noch ein Leg in den 42 USD-Bereich ausbilden. Steigt Cisco im Verlauf dieses Jahres überzeugend dynamisch auf Tagesschlusskursbasis über 50,50 USD an, aktiviert das aus charttechnischer Sicht ein Kaufsignal mit Projektionsziel 62,xx USD. S. Prognoseskizze mit dickem blauen Prognosepfeil anbei.

Ich mag es, wenn Aktien bullische Signale ausbilden und sie in der Öffentlichkeit kaum Erwähnung finden. Ich habe festgestellt, dass sich solche Böden anschließend öfter technisch regelkonform nach oben entfalten können. An dem Anstieg sind weniger Privatanleger beteiligt. Privatanleger halten sich stark in öffentlich thematisierten Aktien auf.

Bei dem vorgestellten Setup handelt es sich um ein mittelfristiges. Für den aktiven Anleger geht es um die Kursstrecke von 50 bis 62 USD. Es wird versucht von dieser voraussichtlichen Trendbewegung zu partizipieren.

