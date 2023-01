AGILENT TECHNOLOGIES - Kaufsignal möglich

Agilent Technologies Inc. - WKN: 929138 - ISIN: US00846U1016 - Kurs: 155,920 $ (NYSE)

Die Aktie von Agilent Technologies markierte nach einer langen Rally. Im September 2022 das aktuelle Allzeithoch bei 179,57 USD. Nach diesem Hoch korrigierte der Wert ausführlich und fiel auf und sogar knapp unter das alte Allzeithoch aus dem Jahr 2000 bei 115,90 USD zurück.

Aber der Rückfall wurde schnell wettgemacht. Die Aktie setzte zu einer Rally an. Dabei kam es im November zum Ausbruch über den Widerstandsbereich um 140,20 USD und gleichzeitig über den Abwärtstrend seit dem Rekordhoch.

Seit einem Hoch bei 157,44 USD läuft der Wert deutlich oberhalb der durchbrochenen Widerstände seitwärts. Seit vorletzter Woche notiert er wieder an diesem Hoch

Bald wieder am Allzeithoch?

Gelingt der Agilent-Aktie ein Ausbruch über 157,44 USD, dann wäre eine weitere Rally an das Allzeithoch möglich. Solange der Wert über der Unterstützungszone zwischen 140,20 USD und dem gebrochenen Abwärtstrend bei aktuell 136,60 USD notiert, stehen die Chancen auf einen solchen Ausbruch gut.

Ein Rückfall unter den gebrochenen Abwärtstrend würde aber die Chancen der Bullen deutlich verschlechtern. In diesem Fall würden Abgaben in Richtung 121 USD oder sogar in den Bereich um 115,90-112,64 USD drohen.

Fazit: Die Agilent-Aktie hat eine gute Chance auf ein weiteres Kaufsignal, aber noch ist dieses nicht ausgebildet.

(© GodmodeTrader 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)