EQS-Adhoc: Einhell Germany AG: Vorläufige Geschäftszahlen / Prognose für das Geschäftsjahr 2023

EQS-Ad-hoc: Einhell Germany AG / Schlagwort(e): Prognose/Umsatzentwicklung

Einhell Germany AG: Vorläufige Geschäftszahlen / Prognose für das Geschäftsjahr 2023



23.01.2023 / 15:22 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Vorläufige Geschäftszahlen 2022 / Prognose für das Geschäftsjahr 2023 Die im Prime Standard der Deutschen Börse AG notierte Einhell Germany AG (ISIN: DE 0005654933) gibt folgendes bekannt: Der Einhell-Konzern konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr zum wiederholten Mal einen Rekordumsatz erzielen. Der Konzernumsatz für das Geschäftsjahr 2022 beträgt ca. 1.030 Mio. EUR gegenüber 927,4 Mio. EUR im Vorjahr. Das Ergebnis vor Ertragsteuern liegt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor. Für das Geschäftsjahr 2023 plant der Einhell-Konzern mit einem weiteren Umsatzanstieg von ca. 3 %. Die geplante Rendite vor Steuern wird ca. 8,0%-8,5% betragen. Nach wie vor gibt es hohe Prognoseunsicherheiten. Die weltweite Inflation ist auf Rekordhöhe. Die Kosten für Zinsen, Löhne, Energie, Landtransporte, Materialien und Dienstleistungen haben sich signifikant erhöht. Es ist schwer absehbar, ob und wie sich diese aktuellen und künftigen Entwicklungen auf die Vertriebskanäle in den einzelnen Regionen, insbesondere auf das Nachfrageverhalten der Endverbraucher, auswirken. Auf der Warenbeschaffungsseite haben sich die meisten Lieferengpässe aufgelöst. Die Rohstoffsituation und die Verfügbarkeit von Produktions- und Frachtkapazitäten haben sich verbessert. Der Einhell-Konzern ist sehr zuversichtlich und stellt sich optimistisch den gesamtwirtschaftlichen Herausforderungen. Bei der Umsetzung der Strategie hat der Aufbau der Marke Einhell oberste Priorität. In existierenden Märkten strebt Einhell weitere Marktanteilsgewinne an. Zugleich wird die internationale Expansion weiter vorangetrieben. Landau/Isar, 23. Januar 2023 Der Vorstand 23.01.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com